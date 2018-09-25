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MÚSICA

Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', canta em show do Maroon 5

Eleven, protagonista da série, sobe ao palco para cantar Girls Like You
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 16:24

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:24

A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown
Durante apresentação do Maroon 5 em Nashville (EUA), nos Estados Unidos, no último domingo, dia 23, ocorreu uma participação mais do que especial. Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", cantou "Girls Like You", mais especificamente a parte do rap da música, interpretada por Cardi B originalmente.
Na página oficial no Instagram, Millie publicou um trecho do vídeo no qual participa da apresentação. Os internautas foram à loucura: "Essa menina é demais, eu quero ela para mim!", escreveu, por exemplo, uma fã. Na avaliação da atriz mirim, a experiência foi classificada como "insana".
Millie Bobby Brown já apareceu com Maroon 5 em outra ocasião, como no clipe de Girls Like You.

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