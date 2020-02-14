Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Universal reconhece ter perdido gravações originais de Nirvana e Elton John

Um incêndio que atingiu o Universal Studios Hollywood em 2008 destruiu cerca de 500 mil gravações, entre elas as fitas originais, chamadas 'masters'

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 18:41
Crédito: Patrick Fallon/Bloomberg
A gravadora americana Universal reconheceu ter perdido masters (gravações originais) de diversos artistas, como Nirvana e Elton John, no incêndio que atingiu o Universal Studios Hollywood em 2008.
Em 2019, o jornal The New York Times publicou uma investigação que revelou a destruição de cerca de 500 mil gravações, entre elas fitas originais, as chamadas masters.
Em novos documentos anexados a um processo coletivo iniciado por diversos artistas, a gravadora reconheceu pela primeira vez que gravações originais de Nirvana, Elton John, Sonic Youth, Beck, Soundgarden, R.E.M., Sheryl Crow e outros artistas foram danificadas ou perdidas no acidente.
Entre outro artistas citados nos documentos estão Bryan Adams, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, David Baerwald, Jimmy Eat World, Les Paul, Peter Frampton, Michael McDonald, Slayer, Suzanne Vega, Surfaris, White Zombie, e Y&T.
Nos documentos, gravações específicas não são mencionadas diretamente, mas o Universal Music Group fornece ideias do que foi afetado e em que instâncias existem "clones digitais" e "substitutos" do material atingido.
No caso de Elton John, por exemplo, os documentos dizem que "algumas masters originais desse artista foram afetadas, e o UMG ainda está trabalhando com o artista para determinar a extensão do impacto".
A gravadora diz que existem cópias e substitutos do material de Nirvana, R.E.M., Soundgarden e do Jimmy Eat World.
Em 2019, representantes do rapper Tupac Shakur e do roqueiro Tom Petty lideravam um grupo de artistas que busca uma indenização de pelo menos US$ 100 milhões por conta do incêndio. Na época, a gravadora prometeu transparência e total colaboração com os artistas, mas o litígio permanece.
As chamadas "master recordings" são fontes únicas utilizadas para criar vinis, CDs e cópias digitais. A perda deste material afeta, além da memória em si, edições póstumas e o lucrativo negócio das reedições.

Veja Também

Delegacia nos Estados Unidos faz cover de música de Bruno Mars

Seis passos para inovar no sexo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados