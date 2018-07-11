Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Delegacia nos Estados Unidos faz cover de música de Bruno Mars
"Loucademia de Polícia"

Delegacia nos Estados Unidos faz cover de música de Bruno Mars

Mais de 40 policiais de Norfolk responderam ao desafio de uma delegacia localizada no Texas

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 15:15
Um departamento de polícia nos Estados Unidos fez cover de uma música do cantor Bruno Mars e viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook
Uma delegacia de polícia localizada na cidade de Norfolk, em Virginia, nos Estados Unidos, respondeu a um desafio feito por outra delegacia, localizada no Texas, e fizeram um cover da música Uptown Funk, do cantores Mark Ronson e Bruno Mars. Mais de 40 policiais, entre eles até mesmo membros do esquadrão antibombas, participaram da brincadeira.
O elaborado vídeo fez sucesso no Facebook, onde já passou de 29 milhões de visualizações. Nós queríamos mostrar à comunidade que não somos robôs, nosso principal objetivo é protegê-los e serví-los, disse o policial William Pickering ao jornal The Virginian-Pilot. Nossos interesses são muito parecidos com os da nossa comunidade, continuou.
Estou muito feliz que as pessoas gostaram do vídeo, não temos palavras para definir nossa surpresa com o sucesso, falou o policial. Para continuar o desafio, a polícia de Norfolk desafiou os departamentos de polícia de Seattle, da Norfolk britânica, Virginia Beach e St. Louis.
Veja abaixo o vídeo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados