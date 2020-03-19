Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

U2 lança música para pessoas em quarentena por causa do coronavírus

A banda irlandesa U2 lançou no Instagram a música 'Let Your Love Be Know' e dedicou a todos os que estão confinados, mas ainda cantando

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 15:39
A banda U2 Crédito: Instagram/U2
O vocalista da banda irlandesa U2, Bono Vox , postou um vídeo no perfil da banda no Instagram cantando uma música nova nesta quarta-feira (19). O cantor dedicou "Let Your Love Be Known" àqueles que estão em quarentena devido à pandemia do coronavírus, sobretudo aos italianos e irlandeses.
"Para os italianos que a inspiraram... para os irlandeses... para qualquer pessoa que neste dia de São Patrício está em um espeço pequeno e ainda está cantando. Para médicos, enfermeiras, cuidadores na linha de frente. É para vocês que nós estamos cantando", escreveu o roqueiro.
Essa é a primeira vez desde 2017 que o grupo lança uma música. No vídeo,Vox explica que está em Dublin, na Irlanda, e compôs a canção pouco tempo antes de postar o vídeo, no qual aparece cantando e tocando piano.
Lançada no dia de São Patrício, celebração tradicional irlandesa que foi cancelada neste ano devido ao surto do coronavírus, "Let Your Love Be Known" fala sobre experiências do isolamento social causado pela quarentena.

Veja Também

Coronavírus: quarentena inspira artistas pelo mundo

Coronavírus abala indústria criativa, e produtores esperam socorro estatal

Artistas fazem shows e festivais virtuais para manter o público em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados