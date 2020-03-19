U2 lança música para pessoas em quarentena por causa do coronavírus

A banda U2 Crédito: Instagram/U2

O vocalista da banda irlandesa U2, Bono Vox , postou um vídeo no perfil da banda no Instagram cantando uma música nova nesta quarta-feira (19). O cantor dedicou "Let Your Love Be Known" àqueles que estão em quarentena devido à pandemia do coronavírus, sobretudo aos italianos e irlandeses.

"Para os italianos que a inspiraram... para os irlandeses... para qualquer pessoa que neste dia de São Patrício está em um espeço pequeno e ainda está cantando. Para médicos, enfermeiras, cuidadores na linha de frente. É para vocês que nós estamos cantando", escreveu o roqueiro.

Essa é a primeira vez desde 2017 que o grupo lança uma música. No vídeo,Vox explica que está em Dublin, na Irlanda, e compôs a canção pouco tempo antes de postar o vídeo, no qual aparece cantando e tocando piano.