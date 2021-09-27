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Televisão

TV Cultura desmente Janaina Paschoal sobre fim do Manhattan Connection

Deputada atribui fim do programa na TV Cultura às críticas que ela fez a Doria no ar

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2021 às 09:56
Janaina Paschoal, Lucas Mendes e Caio Blinder no Manhattan Connection Janaina Paschoal no Manhattan Connection, com Lucas Mendes e Caio Blinder, em sua última edição pela TV Cultura
Janaina Paschoal, Lucas Mendes e Caio Blinder no Manhattan Connection Janaina Paschoal no Manhattan Connection, com Lucas Mendes e Caio Blinder, em sua última edição pela TV Cultura Crédito: Reprodução
O Manhattan Connection não será mais exibido pela TV Cultura, anunciou a emissora neste sábado, 25. O último programa inédito foi ao ar na quarta-feira, 22, e a atração irá ao ar pela última vez com sua reprise no domingo, 26. Segundo comunicado, a decisão foi tomada "em comum acordo".
No perfil oficial do Manhattan Connection no Twitter, foi publicado o trecho da música Pais e Filhos, do Legião Urbana: "Já morei em tanta casa que nem me lembro mais". Trata-se de uma referência às emissoras pelas quais o programa já passou: GNT, Globo News (de onde saiu em novembro de 2020) e Cultura (onde havia estreado em janeiro deste ano).
Em maio, o programa deu indícios de que passava por turbulência, escancarada com a demissão de um de seus comentaristas, Diogo Mainardi. Em 28 de abril, ele discutiu com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, chegando a usar o xingamento "vai tomar no c*".
O último Manhattan Connection gravado na TV Cultura contou com a participação da jornalista Mariliz Pereira Jorge e da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP). Em seu Twitter, Janaína revelou acreditar ser a causa do encerramento do programa: "Vão encerrar o Manhattan Connection porque eu critiquei o governador e os jornalistas, corretamente, não editaram o programa! Minha solidariedade a toda a equipe!"
Sobre o comentário acima, a emissora divulgou a seguinte nota de esclarecimento: "A TV Cultura esclarece que são absolutamente infundadas as recentes declarações da deputada Janaina Paschoal, que veio a público dizer que a emissora não irá mais exibir o Manhattan Connection devido à sua participação no programa da última quarta-feira (22/9).As tratativas para o encerramento do contrato, de comum acordo com a Blend Negócios Divulgação e Editoração Ltda., empresa responsável pela produção e licenciamento dos direitos do Manhattan Connection, foram anteriores à data de gravação e exibição da última edição do programa.A TV Cultura reafirma seu compromisso com o jornalismo plural e independente, que preza pela democracia e diversidade de opiniões há mais de 50 anos."
Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela emissora:
"A TV Cultura informa que o programa Manhattan Connection terá sua última exibição na emissora neste domingo (26/9), quando irá ao ar a reapresentação da edição de quarta-feira (22).
Em comum acordo, a TV Cultura e a Blend Negócios Divulgação e Editoração Ltda., empresa responsável pela produção e licenciamento dos direitos do Manhattan Connection, resolveram pela não continuidade do programa.
A direção da TV Cultura deseja sucesso ao Manhattan e seus apresentadores, aos quais agradece pelo período de exibição na emissora."

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