Tributo a "Buena Vista Social Club", e a música caribenha, agita noite de Vitória

Cena do documentário "Buena Vista Social Club", de Wim Wenders Crédito: Divulgação/Europa Filmes

A música e o "calor latino" vão agitar a noite desta quinta-feira (15) em Vitória. O projeto “Noite Cubana” estreia no deck do restaurante Bendito Bistrô, a partir das 20h, em comemoração aos cinco anos do projeto "Tributo ao Buena Vista Social Club", uma iniciativa do cantor capixaba Eugênio Goulart.

O tributo é uma homenagem ao (brilhante) documentário "Buena Vista Social Club", lançado em 1999 pelo diretor e roteirista alemão Wim Wenders ("Asas do Desejo") e pelo produtor musical Ry Cooder.

O deck do restaurante possui 68 cadeiras e é um espaço ao ar livre, bem arejado e com o distanciamento necessário entre as mesas. Haverá também álcool em gel nas mesas, respeitando todos os protocolos sanitários em relação a Covid-19. A parte interna do Bendito possui mais 20 lugares, perfazendo 88 cadeiras para assentos.

“O tributo surgiu em 2016 com a demanda de locais e festas com música latina. Sempre foi um desejo homenagear tanto o documentário quanto os cantores e cantoras da música cubana, sempre presente em nossas vidas, além de preservar e valorizar a música de base africana e caribenha da qual somos e fomos totalmente tocados e influenciados a ponto desses aspectos culturais serem inseridos na nossa cultura rítmica e musical, determinando assim nossa maneira de ser, de se expressar, dançar e cantar”, disse o idealizador do projeto, Eugênio Goulart.

São integrantes neste projeto: Eugenio Goulart, na voz e no violão; Erikson Almeida, no violão de 12 cordas e no teclado, Mauro Angelo, no baixo acústico, Alexandre Araujo, no alaúde e Beto Kastanha, na percussão.

No repertório do show, os fãs da música latina vão curtir clássicos como, "Quantanamera", "Doa Gardenias" e "Murmullo". A maioria das músicas executadas no repertório do show são de artistas como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omara Portuondo e Carlos Santana.

NOITE CUBANA EM HOMENAGEM A "BUENA VISTA SOCIAL CLUB"