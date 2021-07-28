'Todo Mundo Odeia o Chris': animação da série ganha produtor executivo

Imagem de divulgação da série "Todo Mundo Odeia o Chris" Crédito: The CW Television Network/Divulgação

A tão aguardada animação do seriado Todo Mundo Odeia o Chris já tem um produtor executivo definido. De acordo com informações do site Deadline, Sanjay Shah foi o escolhido para a tarefa.

Ele deixa a função de produtor executivo em Central Park, da Apple TV+, para a produção da CBS Studios. Shah também foi roteirista de O Rei do Pedaço, pela FOX.