'Todo Mundo Odeia o Chris': animação da série ganha produtor executivo

A tão aguardada animação do seriado Todo Mundo Odeia o Chris já tem um produtor executivo definido. De acordo com informações do site Deadline, Sanjay Shah foi o escolhido para a tarefa.
Ele deixa a função de produtor executivo em Central Park, da Apple TV+, para a produção da CBS Studios. Shah também foi roteirista de O Rei do Pedaço, pela FOX.
Todo Mundo Odeia o Chris se passa no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, em Nova York, e conta a história de vida de Chris Rock O artista também fará uma dobradinha na produção executiva com Sanjay Shah e deverá atuar como narrador da animação, assim como na série original.