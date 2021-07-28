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Televisão

'Todo Mundo Odeia o Chris': animação da série ganha produtor executivo

Sanjay Shah foi produtor de 'Central Park' e roteirista de 'O Rei do Pedaço'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:56

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:56

Imagem de divulgação da série
Imagem de divulgação da série "Todo Mundo Odeia o Chris" Crédito: The CW Television Network/Divulgação
A tão aguardada animação do seriado Todo Mundo Odeia o Chris já tem um produtor executivo definido. De acordo com informações do site Deadline, Sanjay Shah foi o escolhido para a tarefa.
Ele deixa a função de produtor executivo em Central Park, da Apple TV+, para a produção da CBS Studios. Shah também foi roteirista de O Rei do Pedaço, pela FOX.
Todo Mundo Odeia o Chris se passa no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, em Nova York, e conta a história de vida de Chris Rock O artista também fará uma dobradinha na produção executiva com Sanjay Shah e deverá atuar como narrador da animação, assim como na série original.

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