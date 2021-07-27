Tico e Teco voltam em novas aventuras; relembre outros títulos da dupla

Nova animação "Tico e Teco: Vida no Parque" Crédito: Disney/Divulgação

Há 78 anos, a dupla Tico e Teco vem animando a criançada com suas aventuras e estripulias na telinha. Os esquilos, que fizeram sua primeira aparição no curta "Private Pluto" (1943), agora estão de volta em "Tico e Teco: Vida no Parque". A produção original Disney+ estreia nesta quarta-feira (28).

Os novos traços cartunescos que os personagens ganharam, desenvolvidos pela equipe de animação da Disney Londres, em colaboração com a Xilam Animation em Paris, chamam atenção. Porém, a animação segue a história dos dois pequenos encrenqueiros, que os fãs já conhecem, vivendo grandes aventuras enquanto desfrutam a boa vida no parque da cidade.

O tenso e preocupado Tico, e o descontraído e sonhador Teco, formam uma dupla improvável: eles são melhores amigos e enlouquecem um ao outro. Na busca incessante por nozes, esses azarados bagunceiros se juntam a Pluto, Cãozarrão e outros personagens icônicos da Disney ao enfrentar pequenos e grandes valentões. Ao todo, serão 39 episódios de sete minutos cada.

Ao longo dos 78 anos de existência, Tico e Teco já viveram aventuras no quintal de Mickey e até mesmo pelo mundo, quem não lembra da versão "Tico e Teco: Defensores da Lei", exibida na TV aberta nos anos 1990?

Entusiasmado com as novas aventuras, o Divirta-se resolveu mostrar algumas das animações já feitas e que estão disponíveis no catálogo do Disney+ para galera conferir e matar a saudade.

TICO E TECO: DEFENSORES DA LEI (1989)

Tico e Teco resolvem abrir uma agência de detetives chamada "Defensores da Lei" e contam com a ajuda de seus novos amigos, Geninha, Monte e Bzum. Os dois lideram um grupinho excêntrico de personagens animais que monitoram não apenas o mundo "humano", mas também o mundo animal, resolvendo mistérios onde quer que estejam. Os "Defensores da Lei" resolvem casos sem solução.

A CASA DO MICKEY MOUSE (2006) - VÁRIOS EPISÓDIOS

Mickey, Minnie, Donald, Margarida, Pateta e Pluto ajudam as crianças a resolver enigmas. Mickey leva seus telespectadores a um mundo de histórias com segmentos musicais e jogos. O básico da matemática e a identificação de formas e números fazem parte das lições de Mickey e seus amigos, incluindo Tico e Teco.

MICKEY AVENTURAS SOBRE RODAS (2017) - VÁRIOS EPISÓDIOS

Nesta série, Mickey, Donald, Pateta, Minnie e Margarida administram uma oficina onde se preparam para competir com suas máquinas transformadas em corridas pela cidade e pelo mundo inteiro! Tico e Teco também participam dessas aventuras junto com a turma.