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Televisão

'This is Us' vai chegar ao fim na sexta temporada, em 2022

No Brasil, a série é transmitida no canal Fox Premium e no streaming Amazon Prime Video

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:59
'This is Us' mostra as relações entre os membros da família Pearson ao longo das décadas
'This is Us' mostra as relações entre os membros da família Pearson ao longo das décadas Crédito: NBC
O seriado This is Us já possui uma data para acabar. A produção da NBC vai chegar ao fim na sexta temporada, segundo a revista norte-americana Variety.
Nos Estados Unidos, os últimos episódios da série vão ser exibidos pela emissora que produz a trama, entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2022.
Já no Brasil, a história da família Pearson é transmitida pelo canal fechado Star Hits e está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video.
A sexta temporada de This is Us foi renovada em 2019, enquanto a terceira ainda estava no ar. Na época, a equipe criativa por trás da produção já havia comentado em entrevistas que planejava encerrar a trama na sexta edição.
"Nós nunca quisemos fazer uma série de TV que ia durar por 18 temporadas, então temos um plano direto. Tenho páginas de roteiro que já escrevi ou que ainda estou escrevendo", disse Dan Fogelman, o criador da série, ao site The Hollywood Reporter.
O seriado estreou em 2016 e tem no elenco atores como Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown. A história apresenta três pessoas nascidas no mesmo dia, Rebecca, Jack e Kevin. A narrativa navega entre os anos 1980 e os dias atuais, mostrando a infância de cada uma delas em contraste com a vida adulta, marcada por uma grande tragédia familiar.

Correção

14/05/2021 - 4:35
A nota publicada anteriormente dizia que o canal de televisão que exibe a série This is Us no Brasil é Fox Premium, porém o correto é o STAR Hits. O canal mudou de nome em fevereiro deste ano. O texto foi corrigido.

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