'The Walking Dead' vai acabar após fim da 11ª temporada em 2022

'The Walking Dead' volta em boa forma na 10ª temporada Crédito: Jace Downs/AMC

The Walking Dead, série que retrata um mundo apocalíptico repleto de zumbis, vai acabar na 11ª temporada, anunciou o canal AMC, responsável pela produção da obra, nesta quarta-feira, 9.

Segundo comunicado divulgado a sites como o Hollywood Reporter e replicados no Twitter oficial da série, a próxima temporada terá 24 episódios, oito a mais que os tradicionais 16, que devem ir ao ar entre 2021 e 2022. Além disso, ainda há seis episódios inéditos da 10ª temporada a serem exibidos.

Um spin-off envolvendo os personagens Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) está nos planos para 2023. Após receber boas críticas em sua 10ª temporada, a continuidade da série precisou ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

O AMC ainda publicou um teaser nas redes sociais da série. "O épico capítulo final de The Walking Dead. A 11ª temporada expandida começa em 2021", informa a legenda. Assista ao vídeo abaixo.