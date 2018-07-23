Vovó de 68 anos é um dos zumbis permanentes em 'The Walking Dead'

A norte-americana Terrie Hamrick, de 68 anos, é uma das zumbis fixas na produção da série 'The Walking Dead' Crédito: Brinley Hineman/AP

Quando não está com seus netos, a norte-americana Terrie Hamrick se transforma em um zumbi - por vontade própria. Aos 68 anos, a moradora da cidade de Haralson, nos arredores de Atlanta, é uma das 15 pessoas contratadas de forma fixa pela produção de "The Walking Dead" para atuar como zumbis na série.

"Desde que o programa começou eu disse aos meus filhos, 'quero ser um walker (denominação que os zumbis levam na série)'", disse Terrie à agência Associated Press. O sonho dela virou realidade em 2012, quando foi selecionada para fazer figuração na série.

A dedicação de Terrie nas quase 14 horas de gravações diárias em que precisa ficar maquiada chamou a atenção da produção, que a contratou como 'zumbi fixa' dois anos depois.

A vovó falou para a AP com orgulho que é uma das zumbis mais reconhecidas pelos atores da série. Por conta da sua baixa estatura (ela tem apenas 1,50 metro), o ator Michael Rooker a chama de "pequena zumbi" Já Andrew Lincoln, que interpreta o protagonista Rick Grimes, sempre a cumprimenta quando estão gravando cenas juntos.