Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

The Voice Kids: Paulo Gomiz, Kauê Penna e Maria Eduarda Ribeiro estão na final

Dia 11 de outubro será escolhido o campeão ou campeã desta temporada do reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 16:46

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:46

Paulo Gomiz, Kauê Penna e Maria Eduarda Ribeiro chegam a final do The Voice Kids
Paulo Gomiz, Kauê Penna e Maria Eduarda Ribeiro chegam a final do The Voice Kids Crédito: TV Globo
Aconteceu neste domingo (4) a semifinal da quinta temporada do The Voice Kids. Nessa etapa da competição, 12 crianças se apresentaram e apenas três seguiram para a grande final. Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz foram os escolhidos por Carlinhos Brown, Mumuzinho e Simone e Simaria, respectivamente.
Diferentemente do que acontecia em anos anteriores, nos quais as crianças se apresentavam no palco da atração, devido a pandemia do coronavírus os candidatos cantam de suas casas. Para garantir que as diferenças sociais entre os participantes não interfiram na preferência do público, a Globo manda o equipamento de gravação para cada criança.

Veja Também

André Marques está confirmado no comando do The Voice +60

"Questão de saúde", diz Claudia Leitte sobre saída do "The Voice Kids"

5ª temporada do The Voice Kids volta neste domingo; saiba como será a dinâmica

Kauê cantou "Didn´t We Almost Have It All", de Whitney Houston, Maria Eduarda escolheu a canção "Fim de Tarde", da Fat Family e Paulo Gomiz "Talking to the Moon", de Bruno Mars. Na disputa entre os quatro competidores de suas respectivas equipes, os três finalistas foram os escolhidos pelos técnicos para receber 20 pontos, o que os ajudou a chegar a derradeira etapa da competição.
Na final da temporada que acontecerá no domingo (11), cada um dos competidores fará um show especial. O vencedor será escolhido por meio do voto do público e será conhecido ao vivo. O reality musical é apresentado aos domingos, na Globo, a partir de12h45.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados