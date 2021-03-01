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Reality show

The Voice 60+: Mais oito vozes seguem para próxima etapa do reality musical

Leila Marhia, Félix, Juarez Caseh e Mauro Gorini deixaram a competição

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:17
Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho são os técnicos do The Voice +
Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho são os técnicos do The Voice + - João Miguel Júnior/Globo Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Aconteceu neste domingo (28), a terceira rodada da fase Tira Teima no The Voice + (Globo). Nesta etapa os técnicos Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho têm que escolher entre os três representantes de sua equipe apenas dois para prosseguir na disputa. Dessa forma, doze cantores concorreram a uma vaga na competição, mas apenas oito permaneceram no reality musical.
Mumuzinho eliminou Leila Marhia que cantou "Ritmo Perfeito", e manteve na competição Carlos Candeias, que se apresentou ao som de "For Once in My Life", e Renato Castelo que entoou "Rosa". "Hoje meu voto vai para alguém que me emocionou e emocionou o Brasil", disse o músico ao salvar Candeias. "Me emocionou muito, me tocou muito. Os dois têm uma estrada belíssima pela frente, mas o meu voto hoje é o Renato Castelo".
Na equipe de Ludmilla, Félix foi eliminado após cantar "Dias Melhores". Nice Lea e Lucia de Maria, que interpretaram "Café da Manhã" e "Cabide", respectivamente, permaneceram na disputa. "Pelo espetáculo que ela deu aqui, cantou demais [...], a primeira que salvo hoje é Lucia de Maria", anunciou a funkeira. "Salvo para continuar no meu time Nice Lea", finalizou, sem demora.
Juarez Caseh, que cantou "A Noite", foi o eliminado da equipe de Cláudia Leitte. João Carlos Albuquerque, o Canalha, com "Tudo Bem" e Ronaldo Barcellos, cantando "Naquela Estação", seguiram na disputa. "Minha primeira voz é um talento que parece sobrenatural, me leva para um lugar que não é o palco" disse a cantora, ao salvar Barcellos. Já, sua segunda escolha foi anunciada de forma direta: "Duas jóias preciosas e hoje escolho João", disse a técnica.

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Para finalizar o dia, Mauro Gorini deixou o programa após se apresentar ao som de "Perfect". Daniel optou por manter Fran Marins, que cantou "S de Saudade", e Henriette Fraissat, que interpretou "De Volta para o Aconchego". "Eu me senti em casa, acolhido com a voz dela hoje", disse o sertanejo ao salvar Henriette. "Essa pessoa traz um sentimento diferente para mim e me conquista. É a Fran".
A competição continua no domingo (7), com a quarta e última fase do Tira Teima. Os competidores que passarem desta etapa irão para o Top dos Tops na qual apenas quatro seguirão para a semifinal do reality.

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