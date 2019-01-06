Tatá Werneck estreia programa na Globo em janeiro

A grade da programação da TV Globo terá nova roupagem no mês de janeiro. Alguns apresentadores e até programas entram em férias para dar espaço para outras produções. É o caso da atriz e humorista Tatá Werneck.
Há dois anos no ar pelo Multishow, Lady Night ganhará espaço pela primeira vez na televisão aberta.
A partir do dia 17 de janeiro, o programa de Tatá Werneck será exibido após o "Big Brother Brasil 19", às quintas-feiras.
A chamada foi ao ar nesta sexta-feira, 4, e reuniu momentos em que a apresentadora aparece sendo "seduzida" por seus convidados.