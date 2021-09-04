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Sucesso de bilheteria, "Safari de Dinossauros" voltará ao ES em janeiro de 2022

Evento conta com répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic interagindo com a plateia

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 10:34

Publicado em 

04 set 2021 às 10:34
Jurassic Safari Experience chega a Vitória
Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação
Não deu para quem quis. Com os ingressos de todas as sessões esgotadas, o "Jurassic Safari Experience" - em cartaz no Shopping Vitória - já tem data para voltar ao Espírito Santo.
Segundo a organização do evento, novas sessões devem acontecer na capital capixaba em 2022, entre os dias 13 e 16 de janeiro. Os ingressos já estão à venda no site oficial
Sucesso em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o evento conta com réplicas de dinossauros em tamanhos reais em apresentações no estilo safari, sem o espectador precisar sair do carro.
Jurassic Safari Experience chega a Vitória
Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação
Ao entrarem no espaço, os visitantes terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus veículos até o local da apresentação.
No palco montado na arena para receber os automóveis, é mostrada a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Na sequência, as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic irão correr pelo espaço em performances ao redor dos carros. A experiência tem duração de, aproximadamente, 55 minutos.
De acordo com a produção, todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita.

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