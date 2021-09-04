Sucesso de bilheteria, "Safari de Dinossauros" voltará ao ES em janeiro de 2022

Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação

Não deu para quem quis. Com os ingressos de todas as sessões esgotadas, o "Jurassic Safari Experience" - em cartaz no Shopping Vitória - já tem data para voltar ao Espírito Santo.

Segundo a organização do evento, novas sessões devem acontecer na capital capixaba em 2022, entre os dias 13 e 16 de janeiro. Os ingressos já estão à venda no site oficial

Sucesso em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o evento conta com réplicas de dinossauros em tamanhos reais em apresentações no estilo safari, sem o espectador precisar sair do carro.

Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação

Ao entrarem no espaço, os visitantes terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus veículos até o local da apresentação.

No palco montado na arena para receber os automóveis, é mostrada a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Na sequência, as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic irão correr pelo espaço em performances ao redor dos carros. A experiência tem duração de, aproximadamente, 55 minutos.