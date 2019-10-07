Estúdio da Sony lança game que aborda bullying e permite criar artes com controle Crédito: Reprodução/Pixelopus

(FOLHAPRESS) - Um dos menores estúdios de desenvolvimento da Sony Interactive Entertainment, o Pixelopus, aposta na mistura de arte com o universo fantástico para lançar um jogo sobre bullying, um dos problemas enfrentados por crianças e adolescentes que mais preocupa os pais.

"Concrete Genie", que chega nesta terça-feira (8), é um jogo de ação e aventura que narra a jornada de Ash, um adolescente que escapa de seus problemas ao pintar paisagens e gênios pela cidade litorânea e abandonada de Denska.

Ao pintar, ele descobre que pode purificar as paredes poluídas da cidade, recriar todo o espaço e superar suas lutas pessoais. À medida que desbloqueia novas habilidades, o personagem vai dividindo sua vida com suas criações.

Os jogadores podem criar seus próprios desenhos de arte de rua escolhendo uma das páginas do caderno de desenho de Ash e usando a função de movimento do controle. No modo Free Paint, é possível usar os dois controles de movimento do PlayStationMove para criar as paisagens.