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MÚSICA

Snoop Dogg confirma música em parceria com Anitta

Vão ter bundas por todos os lados, adiantou o rapper

Publicado em 

14 fev 2019 às 13:58

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 13:58

14/02/2019 - Snoop Dogg e Anitta farão música juntos Crédito: Instagram/@snoopdogg/@anitta
Os fãs de Anitta já podem aguardar mais uma parceria da cantora com um artista internacional. Dessa vez, o nome vem do rap e já foi a voz de hits como Drop It Like It's Hot e Sensual Seduction: o cantor Snoop Dogg!
O anúncio foi feito pelo próprio rapper no Instagram do produtor musical Papatinho. "Estou te dizendo, quando eu colocar minha voz nisso, nós teremos um hit! Vão ter muitas bundas por todos os lados", disse no vídeo.
Poucas semanas atrás, Anitta havia publicado um story em seu Instagram mostrando uma chamada de vídeo com Snoop Dogg, já despertando a possibilidade de uma colaboração entre ambos.

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