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Streaming

'Sintonia': Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada; confira

Os novos episódios tiveram o lançamento atrasado em um ano em razão da pandemia

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 set 2021 às 16:53
Rita, MC Doni e Nando: os personagens principais da série
Rita, MC Doni e Nando: os personagens principais da série Crédito: Divulgação/Netflix
Os fãs da série Sintonia já podem comemorar porque o retorno da produção já tem data. A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 16, que a segunda temporada do seriado estreia dia 27 de outubro na plataforma.
Os seis novos episódios terão muito funk, descobertas, novos conflitos e, claro, amizade. De acordo com a sinopse divulgada, a trama segue acompanhando o trio de amigos Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) que, depois de lutarem para conquistar o próprio espaço, precisam subir até o topo para não voltarem ao ponto de partida.
Além dos protagonistas esta temporada terá novos personagens. O elenco conta com Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes. Gravada durante a pandemia, a nova temporada teve o lançamento atrasado em um ano. As filmagens tiveram de seguir todos os protocolos de segurança, mas nada disso afetou a história nem os atores.
Idealizada pelo produtor musical KondZilla ao lado de Guilherme Quintella e Felipe Braga, Sintonia conta a história de três amigos que cresceram juntos em uma comunidade em São Paulo. Até então inseparáveis, eles começam a se distanciar quando a vida os leva para rumos diferentes.
Assista ao clipe sobre o fim das gravações:

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