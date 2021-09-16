Espaço Itaú fecha 17 salas de cinema e investe no streaming como alternativa

Dezessete salas de cinema do Espaço Itaú fecharam suas portas, nesta quinta-feira (16), anunciou a instituição, em nota. O encerramento das atividades ocorreu nas unidades de Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

Mantendo as operações somente em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, o Espaço Itaú de Cinema promete ainda intensificar a atuação na plataforma digital Itaú Cultural Play, serviço de streaming gratuito lançado em junho deste ano.

A crise no setor, inflacionada por conta da pandemia da Covid-19, está fazendo com que várias salas do Grupo Itaú no Brasil sejam fechadas Crédito: Cinemark/Divulgação

De acordo com a nota divulgada, as salas de Salvador, Curitiba e Porto Alegre vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019.

Em meio à crise gerada pela pandemia da Covid-19, o setor de cinema tem passado por mudanças significativas, como o fechamento - temporário e permanente - das salas de exibição, adiamento de filmagens, novas regras em grandes premiações e o fortalecimento dos serviços de streaming, já que durante o isolamento social as plataformas digitais foram para muitos a única alternativa de assistir a filmes.

"A redução da operação física não representará diminuição de alcance das ações do espaço", diz a nota. "Ao contrário, a rede está intensificando a atividade de difusão digital em parceria com o Itaú Cultural Play."