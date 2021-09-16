Cães famosos da animação, Scooby-Doo e Coragem se encontram em novo filme

Os dois cães mais medrosos do mundo das animações irão se juntar no novo filme "Scooby-Doo! Encontra Coragem". Na animação os detetives adolescentes da Mistérios S.A irão para a cidade de Lugar Nenhum, no Kansas, onde conhecem Coragem, o Cão Covarde.

A dupla canina irá investigar o que torna a pacata Lugar Nenhum, cidade natal de Coragem e seus donos, Eustácio e Muriel, um dos lugares mais estranhas do planeta. Uma descoberta misteriosa coloca Fred, Velma, Daphne e Salsicha em uma grande missão contra uma cigarra gigante e seus soldados.

Scooby Doo e Coragem, o Cão Covarde se encontram em novo filme Crédito: Reprodução/ Instagram @ Scoobydoobrasil

A voz de Scooby-Doo será feita pelo ator Guilherme Briggs, que antes era feita por Orlando Drummond, que faleceu em julho deste ano. O filme é produzido pela Warner Bros. Animation e será lançado nesta quinta-feira (16) nas plataformas Apple TV+, Google Play e Microsoft.

O elenco conta ainda com nomes como Peterson Adriano (Fred Jones), Flávia Saddy (Daphne Blake), Mickeidy Lisita (Salsicha), Fernanda Fernandes (Velma Dinkley), Helio Ribeiro (Eustácio Bagge), José Leonardo (Coragem) e Myriam Thereza (Muriel Bagge).