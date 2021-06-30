Simaria ganha presente de Kim Kardashian: 'Tá passada?'

Simaria, da dupla sertaneja com Simone, comemorou na segunda-feira, 28, o presente inusitado que ganhou de Kim Kardashian. A americana, além de influenciadora, é empresária do ramo da beleza e proprietária da marca KKW Beauty.
"Tá passada?! Ela tá internacional! Recebendo o novo lançamento da KKW Beauty, da Kim Kardashian", escreveu a cantora, fazendo uma referência ao meme sobre a vacina da Pfizer, que viralizou nas redes sociais recentemente.
Simaria recebeu um estojo com o lançamento mais recente de maquiagens da marca de Kim Kardashian. Para os seguidores, a cantora brasileira mostrou a maleta e experimentou um dos tons de sombra que ganhou, além de um brilho labial.