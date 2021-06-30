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Simaria ganha presente de Kim Kardashian: 'Tá passada?'

Dupla com Simone publicou, nas redes sociais, imagens da 'lembrancinha' que recebeu da americana

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:29
Simaria, da dupla sertaneja, recebeu presente da empresária americana Kim Kardashian
Simaria, da dupla sertaneja, recebeu presente da empresária americana Kim Kardashian Crédito: Instagram/@simaria
Simaria, da dupla sertaneja com Simone, comemorou na segunda-feira, 28, o presente inusitado que ganhou de Kim Kardashian. A americana, além de influenciadora, é empresária do ramo da beleza e proprietária da marca KKW Beauty.
"Tá passada?! Ela tá internacional! Recebendo o novo lançamento da KKW Beauty, da Kim Kardashian", escreveu a cantora, fazendo uma referência ao meme sobre a vacina da Pfizer, que viralizou nas redes sociais recentemente.
Simaria recebeu um estojo com o lançamento mais recente de maquiagens da marca de Kim Kardashian. Para os seguidores, a cantora brasileira mostrou a maleta e experimentou um dos tons de sombra que ganhou, além de um brilho labial.

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