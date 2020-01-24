Show de Tunico da Vila e Regional da Nair em Manguinhos é adiado

Marcada para sábado (25), a festa "Enseada do Samba" - que contaria com shows de Regional da Nair e Tunico da Vila - foi adiada por conta das chuvas na Grande Vitória. De acordo com os organizadores, ainda não há uma nova data confirmada para a festa, que seria realizada no Enseada Beach Club, em Manguinhos, na Serra.
Também não está confirmado se o novo evento contará com a presença de Regional da Nair e Tunico da Vila. Tudo vai depender se a agenda dos artistas estiver disponível na nova data, que será anunciada em breve
Quem já adquiriu os ingressos, basta pedir reembolso, tanto nos pontos de vendas físicos quanto no portal superticket.