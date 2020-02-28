Show de carnaval de Xande de Pilares é adiado em Marataízes

Xande de Pilares Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Marataízes decidiu adiar os shows de Xande de Pilares e outras nove atrações que iriam acontecer entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março como parte da programação de carnaval da cidade.

Por telefone, o órgão justifica à reportagem que as chuvas na região podem prejudicar a adesão do público às apresentações e, por isso, uma nova data ainda será marcada.

A assessoria de imprensa da prefeitura destaca que como o espaço dos shows é aberto, os foliões teriam que enfrentar possíveis alagamentos e chuva se quisessem aproveitar a programação, o que a organização não quer arriscar fazer.

Xande de Pilares seria a segunda atração da noite desta sexta (28), depois do Projeto Feijoada subir ao palco do Centro de Marataízes. No sábado (29) seria vez de Flesh Martins e Izy Monteiro, mesmo dia em que também se apresentariam Nana Nunes, Alex Campanha e Tomaê.