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Chuvas fortes

Show de carnaval de Xande de Pilares é adiado em Marataízes

Não há data para apresentações serem remarcadas na cidade

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:24
Xande de Pilares Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Marataízes decidiu adiar os shows de Xande de Pilares e outras nove atrações que iriam acontecer entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março como parte da programação de carnaval da cidade.
Por telefone, o órgão justifica à reportagem que as chuvas na região podem prejudicar a adesão do público às apresentações e, por isso, uma nova data ainda será marcada.
A assessoria de imprensa da prefeitura destaca que como o espaço dos shows é aberto, os foliões teriam que enfrentar possíveis alagamentos e chuva se quisessem aproveitar a programação, o que a organização não quer arriscar fazer.

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Xande de Pilares seria a segunda atração da noite desta sexta (28), depois do Projeto Feijoada subir ao palco do Centro de Marataízes. No sábado (29) seria vez de Flesh Martins e Izy Monteiro, mesmo dia em que também se apresentariam Nana Nunes, Alex Campanha e Tomaê.
No domingo (1º), Banda Astral, Danny Moraes e Fabrycio Venturini é que ficariam por conta de animar o público.

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