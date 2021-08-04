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Piada de 'mau gosto'

Série 'The Good Fight' faz piada sobre transplante de Selena Gomez

A cantora classificou criticou a fala em sua rede social. O transplante de rins fez parte do seu tratamento de lúpus.

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 18:06
Selena Gomez em foto de divulgação do disco
Selena Gomez em foto de divulgação do disco "Revelacíon" Crédito: Instagram/@selenagomez
O quarto episódio da quinta temporada da série The Good Fight foi alvo de diversas críticas nas redes sociais na terça-feira, 3. Personagens do seriado ironizaram o transplante de rins feito por Selena Gomez, em 2017.
Em uma cena, os personagens Marissa, interpretada por Sarah Steele, Jay, feito por Nyambi Nyambi, e Jim, interpretado por Ifádansi Rashad, conversam sobre a cultura do cancelamento da internet. Eles afirmam que vão imprimir "autorizações" para fazerem piadas sobre certos temas.
No entanto, o diálogo entre eles pondera justamente os tópicos que, mesmo com uma liberação, não seriam toleráveis. "Necrofilia?", questiona Jim. "Não, isso pode ser engraçado", responde Marissa. "Transplante de rins da Selena Gomez", cogita o personagem em seguida. Ninguém discorda deste assunto e a conversa segue um outro rumo.
No Twitter, a artista repudiou o ocorrido. "Não tenho certeza de como escrever piadas sobre transplantes de órgãos para programas de televisão se tornou comum, mas, aparentemente, se tornou", iniciou.
"Espero que na próxima reunião de escritores, quando uma dessas piadas de mau gosto for apresentada, ela seja imediatamente cortada e não vá ao ar. Meus fãs sempre me apoiam. Amo vocês. Se você puder, se inscreva para ser um doador de órgãos."
Selena foi submetida ao procedimento como parte de seu tratamento de lúpus. Essa não é a primeira vez que o transplante de Gomez é citado em tom de piada em uma série de comédia, tendo ocorrido no passado em Saved By The Bell.
O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Paramount+, plataforma de streaming do seriado, porém não obteve retorno até a publicação deste texto.

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