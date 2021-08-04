Kit Harington afirma que precisou dar uma pausa na carreira depois de 'GOT'

O ator Kit Harington revelou que precisou fazer uma pausa na sua carreira após o término das filmagens em 2019 para se recuperar. Crédito: Reprodução/Instagram @kitharingtonig

O estrondoso sucesso de Kit Harington como Jon Snow, na série Game of Thrones, teve um preço para sua saúde mental. Em entrevista ao The Jess Cagle Show, o ator de 34 anos revelou que precisou fazer uma pausa na sua carreira após o término das filmagens em 2019 para se recuperar.

"Para ser sincero, eu passei por algumas dificuldades de saúde mental depois e durante o fim de Game of Thrones", confessou Harington.

A série de destaque mundial teve início em 2011 e ganhou fama como uma das séries mais violentas da televisão. "Acho que isso teve a ver diretamente com a natureza da série e o que venho fazendo há anos", analisou.

Para se recompor, Kit decidiu dar um tempo do trabalho. "Fiz uma pausa depois de GOT. Pensei: 'não quero trabalhar por um ano, quero realmente me concentrar em mim mesmo'. Estou muito feliz por ter feito isso."

Em abril de 2019, o inglês se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo. Os motivos seriam estresse e abuso de álcool. Quando iniciou a série da HBO, Kit era um jovem recém-saído da escola de teatro e rapidamente atingiu uma fama mundial.

PANDEMIA

Harington contou à Jess Cagle que tentou retornar ao trabalho em 2020, e chegou a analisar alguns projetos, mas foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus. "Quando eu estava querendo voltar ao trabalho, a pandemia começou e eu pensei: 'Pelo amor de Deus'."

Este ano o inglês está conseguindo voltar a atuar e falou sobre a diferença de gravar GOT e sua participação na nova temporada da série Modern Love, que estreia em 13 de agosto no Amazon Prime Vídeos.