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Série sobre Hebe Camargo para o Globoplay ganha data de estreia

'Hebe' contará com 10 episódios e terá Andréa Beltrão e Valentina Herszage dando vida à apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:20

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:20

Andréa Beltrão como Hebe, no longa Hebe - A Estrela do Brasil Crédito: Divulgação
Hebe, série que estará disponível na plataforma de streaming da Globo, Globoplay, teve sua data de estreia anunciada nesta terça-feira, 19. Os episódios estarão disponíveis em 13 de dezembro de 2019.
A série contará com 10 episódios e retratará a vida da apresentadora Hebe Camargo, morta em 2012.

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Em etapas distintas de sua vida, Hebe será vivida por Valentina Herszage e Andréa Beltrão. A série não será uma réplica do filme Hebe - A Estrela do Brasil, apesar de contar com os mesmos atores.
O elenco de Hebe ainda conta com Gabriel Braga Nunes, Marco Ricca, Danton Mello e Daniel de Oliveira.

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