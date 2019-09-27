'Não reconheço minha mãe', diz filho de Hebe Camargo sobre filme

Uma semana depois de ter visto "Hebe - A Estrela do Brasil" , que estreou nesta quinta (26) nos cinemas, Marcello Camargo diz que não reconhece a mãe nas cenas do filme protagonizadas por Andréa Beltrão.

"Muita gente estava esperando uma biografia , a história da vida dela. Tem muita coisa ali que está fictício demais. Eu, particularmente, não vi a minha mãe no filme", disse o único filho de Hebe ao colunista Amaury Jr.

Com direção de Maurício Farias, que já fez produções como "A Grande Família", o filme de Hebe de fato não é uma biografia. Marcello argumenta que a mãe retratada no filme, sobretudo nos bastidores, sempre em volta com bebidas e até atrasos, nunca existiu. "Ela nunca bebeu no camarim", afirma. "Uma das coisas mais importantes para ela era a pontualidade, o respeito ao público. Quando o programa estava para começar e algo atrasava, ela ficava aflita e dizia que não podia deixar a plateia esperando", concluiu ele, ao colunista.