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"Extremamente irreal"

'Não reconheço minha mãe', diz filho de Hebe Camargo sobre filme

Marcello Camargo, filho único de Hebe, disse que não viu a mãe nas cenas vividas por Andréa Beltrão em 'Hebe - A Estrela do Brasil', em cartaz nos cinemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2019 às 10:15

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 10:15

Marcello Camargo e Hebe Camargo: filho único da apresentadora ao lado dela Crédito: Reprodução/Divulgação/Amaury Jr
Uma semana depois de ter visto "Hebe - A Estrela do Brasil", que estreou nesta quinta (26) nos cinemas, Marcello Camargo diz que não reconhece a mãe nas cenas do filme protagonizadas por Andréa Beltrão. 
A atriz Andréa Beltrão é Hebe Camargo no filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019) Crédito: Globo Filmes/Divulgação
> Filme de Hebe Camargo: atriz Andréa Beltrão entrega últimos detalhes
"Muita gente estava esperando uma biografia, a história da vida dela. Tem muita coisa ali que está fictício demais. Eu, particularmente, não vi a minha mãe no filme", disse o único filho de Hebe ao colunista Amaury Jr. 
"Isso é extremamente irreal. Ela jamais faria isso"
Marcello Camargo - Filho de Hebe, sobre cenas de atraso e exagero de bebidas em filme
Com direção de Maurício Farias, que já fez produções como "A Grande Família", o filme de Hebe de fato não é uma biografia. Marcello argumenta que a mãe retratada no filme, sobretudo nos bastidores, sempre em volta com bebidas e até atrasos, nunca existiu. "Ela nunca bebeu no camarim", afirma. "Uma das coisas mais importantes para ela era a pontualidade, o respeito ao público. Quando o programa estava para começar e algo atrasava, ela ficava aflita e dizia que não podia deixar a plateia esperando", concluiu ele, ao colunista. 

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