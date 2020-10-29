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Televisão

Série 'Rua Dálmatas 101' estreia no Disney Junior

Produção chega ao canal na segunda-feira, dia 2, a partir de 19h30; veja o trailer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:46

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:46

Série infantil Rua Dálmatas 101
Série infantil Rua Dálmatas 101 Crédito: Disney
O Disney Junior tem novidades para a criançada. Estreia na próxima segunda-feira, dia 2, às 19h30, a série Rua Dálmatas 101, que é baseada no romance de Dodie Smith, de 1956, e no filme 101 Dálmatas, da Disney, de 1961. Dessa vez, os protagonistas são os irmãos dálmatas mais velhos, Dylan e Dolly, a mãe deles, Delilah e o pai, Doug - e, claro, seus 97 irmãos mais novos. A animação promete divertir a criançada com essa família canina vivendo inúmeras aventuras.
Na trama, os filhos mais velhos precisam tomar conta dos mais novos, enquanto os pais estão fora trabalhando. Mas a turminha é muito grande e cada um tem suas próprias ideias e vontades, o que vai tornar a vida dos mais velhos um pouco mais complicada. Ambientada em Londres, série Rua Dálmatas 101 mostra também particularidades da cidade, mostrando locais conhecidos da capital do Reino Unido.

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