Série 'Rua Dálmatas 101' estreia no Disney Junior

O Disney Junior tem novidades para a criançada. Estreia na próxima segunda-feira, dia 2, às 19h30, a série Rua Dálmatas 101, que é baseada no romance de Dodie Smith, de 1956, e no filme 101 Dálmatas, da Disney, de 1961. Dessa vez, os protagonistas são os irmãos dálmatas mais velhos, Dylan e Dolly, a mãe deles, Delilah e o pai, Doug - e, claro, seus 97 irmãos mais novos. A animação promete divertir a criançada com essa família canina vivendo inúmeras aventuras.