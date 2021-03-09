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Sucesso nas telas

Série "O Gambito da Rainha"ganhará adaptação para teatro musical

A adaptação será feita pela produtora de shows norte-americana Level Forward. Ainda não há detalhes sobre a equipe criativa por trás do musical, elenco ou cidades que a produção será exibida

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2021 às 15:48
Série
Série "O Gambito da Rainha", da Netflix Crédito: KEN WORONER/NETFLIX
Destaque em premiações como Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards, a série O Gambito da Rainha deixará de ocupar somente o streaming da Netflix e se tornará também uma peça de teatro musical.
A adaptação será feita pela produtora de shows norte-americana Level Forward, que adquiriu os direitos do livro de Walter Tevis, que inspirou a criação da série. Ainda não há detalhes sobre a equipe criativa por trás do musical, elenco ou por quais cidades a produção será exibida.
"É um privilégio para a Level Forward liderar a tarefa de trazer 'O Gambito da Rainha' para o palco, através da amada e duradoura arte do teatro musical", disse a CEO da Level Forward, Adrienne Becker, ao site americano Variety.
"Contada através de um ponto de vista corajoso e novo, o público já está compartilhando a amizade e a fortaleza das mulheres inspiradoras da história que energizam e sustentam a jornada de Beth Harmon e seu triunfo final. A história é um canto de sereia em meio às nossas lutas contemporâneas por gênero e igualdade racial, e estamos ansiosos para levar o projeto adiante", afirmou a produtora Julia Dunetz.
Na minissérie de sete episódios, lançada em outubro na Netflix, a protagonista Beth Harmon é uma órfã prodígio que aprende a jogar xadrez com um zelador. A história segue sua jornada para se tornar a melhor jogadora do mundo, ao mesmo tempo em que luta contra problemas emocionais e dependência de álcool e outras drogas.
Neste domingo, 7, O Gambito da Rainha venceu o prêmio de Melhor Minissérie no Critics' Choice 2021. A série também foi premiada no Globo de Ouro deste ano como Melhor Série Limitada de Televisão, Série de Antologia ou Filme Feito para Televisão, além de ter a protagonista Anya Taylor-Joy como melhor atriz.

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