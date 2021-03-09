Série "O Gambito da Rainha"ganhará adaptação para teatro musical

Série "O Gambito da Rainha", da Netflix Crédito: KEN WORONER/NETFLIX

Destaque em premiações como Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards, a série O Gambito da Rainha deixará de ocupar somente o streaming da Netflix e se tornará também uma peça de teatro musical.

A adaptação será feita pela produtora de shows norte-americana Level Forward, que adquiriu os direitos do livro de Walter Tevis, que inspirou a criação da série. Ainda não há detalhes sobre a equipe criativa por trás do musical, elenco ou por quais cidades a produção será exibida.

"É um privilégio para a Level Forward liderar a tarefa de trazer 'O Gambito da Rainha' para o palco, através da amada e duradoura arte do teatro musical", disse a CEO da Level Forward, Adrienne Becker, ao site americano Variety.

"Contada através de um ponto de vista corajoso e novo, o público já está compartilhando a amizade e a fortaleza das mulheres inspiradoras da história que energizam e sustentam a jornada de Beth Harmon e seu triunfo final. A história é um canto de sereia em meio às nossas lutas contemporâneas por gênero e igualdade racial, e estamos ansiosos para levar o projeto adiante", afirmou a produtora Julia Dunetz.

Na minissérie de sete episódios, lançada em outubro na Netflix, a protagonista Beth Harmon é uma órfã prodígio que aprende a jogar xadrez com um zelador. A história segue sua jornada para se tornar a melhor jogadora do mundo, ao mesmo tempo em que luta contra problemas emocionais e dependência de álcool e outras drogas.