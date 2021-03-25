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Série com Jamie Foxx e novo The Circle estão entre os lançamentos da Netflix em abril

Haverá ainda filmes com Melissa McCarthy, Idris Elba, Mel Gibson e Amanda Seyfried

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:09
Cena da série 'Meu Pai e Outros Vexames', com Jamie Foxx
Cena da série 'Meu Pai e Outros Vexames', com Jamie Foxx Crédito: Saeed Adyani/Netflix
A Netflix anunciou nesta quarta-feira (24) as produções que entram no catálogo a partir de abril. Entre elas, está a série "Meu Pai e Outros Vexames", protagonizada por Jamie Foxx, que poderá ser vista a partir do dia 14.
Na produção, o vencedor do Oscar pelo filme "Ray" (2004) interpreta o dono de uma empresa de cosméticos que é um pai solo e precisa aprender a lidar com a filha adolescente que foi morar com ele. A direção é de Ken Whittingham, de "Grace e Frankie" entre outros.
Outros destaques são as séries "Sombra e Ossos", que mostra uma órfã que descobre ter poderes extraordinários em um mundo destruído pela guerra, e "O Paraíso e a Serpente", que refaz os passos do assassino em série Charles Sobhraj no Sudeste Asiático. As estreias serão nos dias 23 e 2 respectivamente.
O reality show "The Circle" volta com uma nova temporada a partir do dia 14. Trata-se da versão americana, que volta com novos participantes. Já no dia 1º, o ator Gaten Matarazzo (de "Stranger Things") volta a comandar o programa de pegadinhas "Grite, Você Está Sendo Filmado".
Também haverá muitas estreias de filmes, entre eles "Esquadrão Trovão", com Melissa McCarthy e Octavia Spencer no papel de duas amigas de infância que se reencontram e acabam formando uma dupla de super-heroínas. A estreia é no dia 9.
Ao longo do mês, outros destaques serão "Alma de Cowboy", com Idris Elba, "Amor e Monstros", com Dylan O'Brien, "Radioactive", com Rosamund Pike, e "A Força da Natureza", com Mel Gibson. Para quem gosta de terror, as pedidas são "À Espreita do Mal", com Helen Hunt, "Fuja", com Sarah Paulson, e "Vozes e Vultos", com Amanda Seyfried.

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