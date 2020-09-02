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Segunda temporada de 'The Mandalorian' estreia em outubro

Disney + desembarca no Brasil no dia 17 de novembro, pouco depois da continuação da série do universo de 'Star Wars', que começa no dia 30 de outubro

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:17
Baby Yoda é uma dos destaques da série
Baby Yoda é uma dos destaques da série "O Mandaloriano", em cartaz na Disney + Crédito: Disney/Divulgação
A saga de Baby Yoda já tem data para recomeçar. A Disney + confirmou nesta quarta-feira, 2, a data de lançamento da segunda temporada da série The Mandalorian. A produção deve chegar no catálogo fim de outubro. "Este é o dia. Novos episódios começam a ser transmitidos no dia 30 de outubro", anunciou em sua conta no Twitter.
A série é fruto da expansão da saga Star Wars e trouxe na primeira temporada a vida de um caçador de recompensas que se depara com o queridinho da internet, Baby Yoda.
A plataforma já anunciou que chega no Brasil no dia 17 de novembro, pouco tempo depois da estreia de The Mandalorian. A Disney + trará filmes e séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

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