Segunda temporada de 'The Mandalorian' estreia em outubro

Baby Yoda é uma dos destaques da série "O Mandaloriano", em cartaz na Disney + Crédito: Disney/Divulgação

A saga de Baby Yoda já tem data para recomeçar. A Disney + confirmou nesta quarta-feira, 2, a data de lançamento da segunda temporada da série The Mandalorian. A produção deve chegar no catálogo fim de outubro. "Este é o dia. Novos episódios começam a ser transmitidos no dia 30 de outubro", anunciou em sua conta no Twitter.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

A série é fruto da expansão da saga Star Wars e trouxe na primeira temporada a vida de um caçador de recompensas que se depara com o queridinho da internet, Baby Yoda.