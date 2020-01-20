'Salve-se Quem Puder': comédia romântica invade o horário das 19h

Téo (Felipe Simas)

Alexia é uma atriz exuberante e desbocada, que chama a atenção por onde passa. Filha de Graziela (Debora Oliveri), irmã da invejosa Petra (Bruna Guerin), e neta de Ignácio (Otávio Augusto), com quem mantém uma relação de muita cumplicidade, Alexia tem na figura do avô seu grande incentivador na carreira. Ela está perto de realizar o sonho de estrear na TV, com um papel de destaque numa novela, quando conhece o misterioso Renzo (Rafael Cardoso), um encontro que vai mudar a sua vida. Ainda em Cancún, Alexia vira testemunha de um crime no momento em que a cidade está prestes a ser atingida por um furacão. Com ela, também estão Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada). As três entrarão para o Programa de Proteção à Testemunha no Brasil e serão obrigadas a mudarem suas identidades e estilos de vida. Alexia ganhará o nome de Josimara.

Estudante de fisioterapia e funcionária de um resort em Cancún, Luna é mexicana e filha de brasileiros. Apesar dos revezes da vida, a jovem é doce, romântica e otimista. Criada somente pelo pai, Mário (Murilo Rosa), depois que a mãe, Helena (Flávia Alessandra), desapareceu quando ela ainda era criança, Luna sonha reencontrá-la no Brasil. Para isso, conta com a ajuda de seu ex-namorado, o apaixonado Juan (José Condessa), de quem ainda gosta, apesar de não conseguir perdoá-lo por uma traição do passado. Assim como Alexia (Deborah Secco) e Kyra (Vitória Strada), sua vida será transformada ao testemunhar um crime contra um juiz em Cancún, no momento em que a cidade está prestes a ser atingida por um furacão. Em meio ao pânico, ela conhece Téo (Felipe Simas), que a resgata de ser afogada. Luna, Alexia e Kyra entrarão no Programa de Proteção à Testemunha no Brasil. Além de mudar de país, hábitos e costumes, Luna ganhará uma nova identidade: será chamada de Fiona.

Extremamente romântica e um tanto atrapalhada, Kyra está próxima de realizar o grande sonho de sua vida: se casar com toda a pompa com seu grande amor. O escolhido é o empresário Rafael (Bruno Ferrari) e Kyra está em Cancún para acertar os detalhes da cerimônia. A decoradora tem seus planos interrompidos e a vida virada do avesso ao ser testemunha de um crime contra um juiz ao lado de Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva). Filha de Agnes (Carolina Kasting) e irmã mais velha de Bia (Valentina Bulc) e Junior (Igor Cosso), Kyra é obrigada a deixar de lado a vida confortável que levava e troca de identidade ao entrar para o Programa de Proteção à Testemunha quando passará a se chamar Cleyde. Com Alexia e Luna, terá que enfrentar um choque de realidade como nunca tinha vivido antes.

Avô de Alexia (Deborah Secco), Petra (Bruna Guerin) e de Alan (Thiago Fragoso) e pai de Graziela (Débora Olivieri), Ignácio sofre com os primeiros sintomas de Alzheimer. Bem-humorado, ele vive com o neto Alan e com os bisnetos, e tem verdadeira adoração por Alexia. Grande incentivador da carreira da atriz, sempre a apoiou a investir em seus planos. Sofrerá muito com a partida da neta.

Neto de Ignácio (Otávio Augusto) e primo de Alexia (Deborah Secco) e Petra (Bruna Guerin), Alan é viúvo, pai de três filhos adotivos: Tarantino (Daniel Rangel), Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal). Advogado workaholic, é ético e correto, mas absorto pelo trabalho não lhe sobra tempo para suas crias, apesar de ser um pai amoroso. Não é vaidoso e geralmente está despenteado e com as roupas amassadas. A situação começa a mudar quando Kyra/Cleyde (Vitória Strada) vai trabalhar como babá de seus filhos.

Pai de Luna (Juliana Paiva). Brasileiro que vive há anos em Cancún, Mario é excelente cozinheiro e começa a história em uma cadeira de rodas, se recuperando de um grave acidente de carro. Amargurado pelas circunstâncias da vida, sua única alegria é a filha Luna. Foi ele quem a criou sozinho depois que Helena (Flávia Alessandra) abandonou a família quando a menina tinha apenas 4 anos. Com a promessa de tentar a vida nos Estados Unidos e se estabelecer para levar a família depois, Helena nunca voltou ao México nem mandou mais notícias e Mário sente uma grande mágoa pela situação.

Mexicano e morador de Cancún, Juan é alegre, inteligente e exímio técnico de TI. Apaixonado por Luna (Juliana Paiva), ele tenta reconquistar o amor da ex-namorada. Também é amigo de Mário (Murilo Rosa), a quem presta ajuda após o acidente de carro. Juan foi praticamente adotado pelo pai da ex, que torce pela reconciliação dos dois. É o único que sabe que Luna/Fiona não morreu após a passagem do furacão.

Mãe de Luna (Juliana Paiva) e madrasta de Téo (Felipe Simas) e Micaela (Sabrina Petraglia). Mulher misteriosa e bem-sucedida da alta sociedade, esconde segredos do passado como o relacionamento que teve com Mário (Murilo Rosa) e a existência de Luna, a filha que vive em Cancún, e que foi abandonada por ela na infância. Casada com Hugo (Leopoldo Pacheco), vive em São Paulo e administra um badalado centro gastronômico, o Empório Delícia. O marido é o único que conhece seu passado. Apesar de fria, Helena tem adoração pelos enteados.