10 lançamentos para esquentar o verão na TV e no streaming

Saia Justa - Especial Verão

A nova novela das sete da TV Globo, que estreia em 27 de janeiro, traz toda a beleza de Cancún, no México, onde o destino entrelaça as vidas de três mulheres em meio a um verdadeiro furacão  literalmente , dando início à trama criada e escrita por Daniel Ortiz. Depois de se tornarem testemunhas acidentais de um assassinato, Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) são obrigadas a viver sob custódia do Programa de Proteção à Testemunha e, à sombra de novas identidades, têm que dar início a uma nova vida, adiando sonhos e planos. Situações divertidas e inusitadas dão o tom desta comédia romântica cheia de aventura e suspense. Tem potencial para repetir o sucesso de audiência do horário, "Bom Sucesso".

O programa, que estreia na próxima terça-feira (21), promete trazer muitas novidades. A começar pela escolha dos brothers. Um grupo será composto por quem participou de seleções em todo o Brasil, e outro de convidados do programa, de diferentes áreas de atuação, ou seja: sub-celebridades e até famosos da internet e das redes sociais.

Sucessor do Tá no ar, encerrado este ano, o programa - que estreia na terça (21), logo após o "BBB" - segue apostando na paródia, mas, dessa vez, com um recorte mais delimitado: o jornalismo. O formato será como o de um telejornal, com Paulo Vieira e Renata Gaspar como âncoras.

Baseada nas HQs de Len Wein e Bernie Wrightson, dentro do multiverso da DC Comics, a esperada série "Monstro do Pântano" estreia sexta (17), na HBO. A trama acompanha Abby Arcane (Crystal Reed), pesquisadora da Coordenadoria de Controle de Doenças que precisa investigar um vírus originado de um pântano em Houma, Louisiana, com a ajuda do cientista Alec Holland (Andy Bean). Quando este some misteriosamente, a cidade é tomada por forças poderosas. O programa chega por aqui com um ano de atraso em relação a sua estreia americana.

Esperada série norueguesa que chega a Netflix em 31 de janeiro. Na trama, que explora elementos da mitologia nórdica, habitantes da pequena Edda, um local que começa a passar por estranhas mudanças climáticas, começam a desenvolver habilidades sobrenaturais.

Os canais Humor e Música Multishow, no YouTube, exibirão o especial "Verão Multishow", sob o comando da cantora Lexa. A atração levará público, artistas e influenciadores para curtirem o clima ensolarado do Rio de Janeiro a bordo de um barco, com direito a muita música e diversão. Serão cinco episódios em cada canal exibidos todas as sextas, a partir de 17 de janeiro. No canal "Música Multishow", a atração entrará no ar às 20h. Lexa vai provocar entre os convidados um momento Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, relembrando histórias e hits que marcaram suas vidas e carreiras na estação. Jão, Malia, Day, Vitor Kley, Luisa Sonza, PK, Um44k, Guimê e Pedro Sampaio estão entre nomes convidados.

Para a gurizada em férias, uma dica das boas é curtir a animação "As Aventuras de Bonnie Bears", em cartaz a partir de segunda-feira (20), no Discovery Kids, a partir das 14h. A trama tem uma pegada ecológica. O desenho tem como protagonista os ursos irmãos Briar e Bramble que tentam livrar a floresta das maldades de um lenhador.

Sucesso de público e de crítica, a série "Grace & Frankie" (Netflix) estreou a sexta temporada no dia 15 de janeiro. Na trama, estrelada por Jane Fonda e Lily Tomlin, duas mulheres têm a vida virada de cabeça para baixo depois que os respectivos maridos revelam que são gays e se divorciaram para assumir o relacionamento. Nesta temporada, a história gira em torno do casamento de Grade e Nick, mas as dificuldades encontradas na terceira idade continuam sendo tema para ótimas piadas e inspiração para um novo produto que as protagonistas tentam emplacar no mercado.

Filme original da Amazon Prime Video, "Troop Zero", que estreou na quinta (16), chama a atenção por seu elenco, encabeçado por Viola Davis e Allison Janney. Na trama, uma garota sonha com a vida no espaço sideral. Quando uma competição lhe oferece a chance de ser gravada no Registro Dourado da NASA, ela recruta uma tropa improvisada de escoteiros, criando amizades que duram a vida inteira.