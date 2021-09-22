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Saga de Harry Potter ganha álbum de figurinhas para lembrar cenas icônicas

Livro terá 216 figurinhas e será lançado nesta sexta-feira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 15:59

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:59

Daniel Radcliffe como o personagem Harry Potter
Daniel Radcliffe como o personagem Harry Potter Crédito: Reprodução/Saga Harry Potter
Os fãs da saga "Harry Potter" e do universo mágico do bruxo poderão relembrar cenas e momentos icônicos inspirados no mundo do filme com o álbum de figurinhas da série de filmes. O projeto é feito em uma parceria da Panini com a Warner Bros. Consumer Products.
O álbum chega às bancas de jornal, livrarias e no site da Panini nesta sexta-feira (24), e conta com duas versões: capa dura e brochura. A coleção contará com 216 figurinhas e 50 cards que irão explorar a magia da escola de bruxaria Hogwarts.
A versão de brochura do álbum custará R$ 10 e a versão capa dura, R$ 34,90. Segundo comunicado do grupo Panini, os pacotes custarão R$ 4,50 e virão com quatro figurinhas e um card. A editora também lançou kits que acompanham figurinhas com preços até R$ 259,90.
Recentemente, a Warner Bros Home Entertainment anunciou nesta segunda-feira (17) que o filme "Harry potter e a Pedra Filosofal" (2001) irá ganhar uma nova versão para comemorar os 20 anos de estreia, chamada Filme em Modo Mágico.

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O primeiro longa-metragem da franquia de sucesso agora trará os segredos dos bastidores e comentários do diretor Chris Columbus, além de cenas excluídas, curiosidades e um quiz sobre o filme. A nova versão já está disponível nas plataformas digitais e em breve terá uma versão Blu-ray.
Atualmente, os oito filmes da saga "Harry Potter" estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max, que engloba as produções da Warner. "O Filme em Modo Mágico oferece uma visão sincera e divertida da produção do primeiro filme", diz a nota.

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