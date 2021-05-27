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Imunizado em dose dupla

Roberto Carlos recebe a segunda dose da vacina contra o coronavírus

Cantor foi imunizado no Rio de Janeiro e gravou vídeo do momento; assista

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 14:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2021 às 14:48
Aos 80 anos de idade, Roberto Carlos recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na terça-feira (25), o cantor foi até o drive-thru, no Rio de Janeiro, para ser imunizado.
"2ª dose! Vacinado! Vacina sim!", escreveu o cantor na legenda do vídeo que publicou no perfil oficial no Instagram.
O cantor Roberto Carlos recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus
O cantor Roberto Carlos recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Roberto Carlos nem precisou descer do veículo para receber a vacina. "Vacina sim, é isso aí! Todo mundo tem que se vacinar, por favor", disse o artista após ser atendido pela enfermeira.
Ele recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 no início de março.
Ausente dos palcos para se proteger contra o coronavírus, Roberto Carlos pretende retomar o projeto Emoções em Alto Mar no Dia dos Namorados, mas só em junho de 2022.

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A apresentação do cantor no navio está prevista para acontecer entre os dias 8 e 12 de junho, na Bahia.

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