Remake da 'Escolinha do Professor Raimundo' será reprisado na Globo

Turma de personagens do remake de "Escolinha do Professor Raimundo" Crédito: TV Globo/Divulgação

A partir do próximo sábado (10) a Globo vai reprisar "Escolinha do Professor Raimundo". O programa de humor será transmitido depois do Jornal Hoje em toda as praças da emissora que não utilizam a faixa para a programação local, incluindo as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em "O Melhor da Escolinha", o público verá uma seleção de episódios da quarta, quinta e sexta temporadas, exibidas originalmente em 2018, 2019 e 2020.

Além do protagonista, o professor Raimundo, interpretado por Bruno Mazzeo, filho do criador do personagem e da atração, Chico Anysio, o remake conta com outros nomes no elenco.

Lúcio Mauro Filho, que faz o Aldemar Vigário, Otávio Müller, intérprete de Baltazar da Rocha, Rodrigo SantAnna, que dá vida ao Batista, Fabiana Karla, que interpreta Cacilda, Maria Clara Gueiros, como a Cândida, Ellen Roche, no papel de Capitu, Dani Calabresa, que atua como a Catifunda, Betty Gofman, que faz a Dona Bela, Ângelo Antônio, como o Joselino Barbacena, Fernanda de Freitas, intérprete de Marina da Glória, Marcelo Adnet, que dá vida ao Rolando Lero, Marcos Caruso, que faz o Seu Peru e Mateus Solano, intérprete de Zé Bonitinho.

"As pessoas me falam muito que sentem falta do programa. Meu pai sempre dizia que a Escolinha seria um sucesso em qualquer época que fosse exibida, então fico feliz que ela continue no ar", diz Bruno.