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Remake da 'Escolinha do Professor Raimundo' será reprisado na Globo

Atração vai ser exibida nas tardes de sábado na emissora, após o 'Jornal Hoje'

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:30
Turma de personagens do remake de
Turma de personagens do remake de "Escolinha do Professor Raimundo" Crédito: TV Globo/Divulgação
A partir do próximo sábado (10) a Globo vai reprisar "Escolinha do Professor Raimundo". O programa de humor será transmitido depois do Jornal Hoje em toda as praças da emissora que não utilizam a faixa para a programação local, incluindo as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Em "O Melhor da Escolinha", o público verá uma seleção de episódios da quarta, quinta e sexta temporadas, exibidas originalmente em 2018, 2019 e 2020.
Além do protagonista, o professor Raimundo, interpretado por Bruno Mazzeo, filho do criador do personagem e da atração, Chico Anysio, o remake conta com outros nomes no elenco.
Lúcio Mauro Filho, que faz o Aldemar Vigário, Otávio Müller, intérprete de Baltazar da Rocha, Rodrigo SantAnna, que dá vida ao Batista, Fabiana Karla, que interpreta Cacilda, Maria Clara Gueiros, como a Cândida, Ellen Roche, no papel de Capitu, Dani Calabresa, que atua como a Catifunda, Betty Gofman, que faz a Dona Bela, Ângelo Antônio, como o Joselino Barbacena, Fernanda de Freitas, intérprete de Marina da Glória, Marcelo Adnet, que dá vida ao Rolando Lero, Marcos Caruso, que faz o Seu Peru e Mateus Solano, intérprete de Zé Bonitinho.
"As pessoas me falam muito que sentem falta do programa. Meu pai sempre dizia que a Escolinha seria um sucesso em qualquer época que fosse exibida, então fico feliz que ela continue no ar", diz Bruno.
"Grandes mestres do nosso humor, nomes históricos, passaram pela atração. Meu objetivo sempre foi fazer uma homenagem, tanto que no início eu pensei em fazer uma única temporada, mas a reação afetiva das pessoas foi tão grande que acabamos produzindo mais", completou.

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