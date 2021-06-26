Flávia Viana e Marcelo Zangrandi são novos apresentadores do TV Fama

O casal de influenciadores digitais Flávia Viana e Marcelo Zangrandi Crédito: Divulgação/RedeTV!

O casal de influenciadores digitais Flávia Viana e Marcelo Zangrandi foram contratados pela Rede TV! para reforçar o time de apresentadores do TV Fama. Eles dividem o comando do programa com a jornalista carioca Alinne Prado. O anúncio foi feito pela emissora nesta sexta-feira (25).

Segundo a Rede TV!, o casal de comunicadores, que já participou dos realities A Fazenda e Power Couple (Record), estará no estúdio em dias alternados para compor uma formação diferente na a cada edição. Nelson Rubens continua na Central da Fofoca apresentando notícias dos famosos.

Além da mudança de apresentadores, o cenário do programa passará por mais uma alteração. "O cenário e o pacote gráfico serão renovados para marcar a nova comunicação visual do TV Fama", informou a Rede TV!.

Após mais de 20 anos no ar, o programa TV Fama (Rede TV!), conhecido como um dos pioneiros entre as atrações de fofocas e celebridades, passou por sua maior reformulação em abril. Isso resultou na troca da dupla de apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens.

No entanto, desde que estreou em 12 de abril com reformulações, o programa vem enfrentando grandes reviravoltas e já sofreu baixa de apresentadores. Ligia Mendes, 40, que pediu em junho para deixar a atração.