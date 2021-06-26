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Televisão

Flávia Viana e Marcelo Zangrandi são novos apresentadores do TV Fama

Casal divide comando do programa com Alinne Prado

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 08:03
O casal de influenciadores digitais Flávia Viana e Marcelo Zangrandi
O casal de influenciadores digitais Flávia Viana e Marcelo Zangrandi Crédito: Divulgação/RedeTV!
O casal de influenciadores digitais Flávia Viana e Marcelo Zangrandi foram contratados pela Rede TV! para reforçar o time de apresentadores do TV Fama. Eles dividem o comando do programa com a jornalista carioca Alinne Prado. O anúncio foi feito pela emissora nesta sexta-feira (25).
Segundo a Rede TV!, o casal de comunicadores, que já participou dos realities A Fazenda e Power Couple (Record), estará no estúdio em dias alternados para compor uma formação diferente na a cada edição. Nelson Rubens continua na Central da Fofoca apresentando notícias dos famosos.
Além da mudança de apresentadores, o cenário do programa passará por mais uma alteração. "O cenário e o pacote gráfico serão renovados para marcar a nova comunicação visual do TV Fama", informou a Rede TV!.
Após mais de 20 anos no ar, o programa TV Fama (Rede TV!), conhecido como um dos pioneiros entre as atrações de fofocas e celebridades, passou por sua maior reformulação em abril. Isso resultou na troca da dupla de apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens.
No entanto, desde que estreou em 12 de abril com reformulações, o programa vem enfrentando grandes reviravoltas e já sofreu baixa de apresentadores. Ligia Mendes, 40, que pediu em junho para deixar a atração.
A saída de Mendes ocorreu menos de um mês após Julio Rocha, 41, também deixar a atração. Na época, o anúncio foi feito como tendo sido uma decisão tomada em comum acordo. Do trio original, restou apenas Alinne Prado, ex-Video Show (Globo).

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