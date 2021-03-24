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Reginaldo Faria diz que fará par com Marieta Severo

'Não sou negacionista', diz o ator ao mostrar comprovante de vacinação

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:30
Reginaldo Faria como Vicente, em
Reginaldo Faria como Vicente, em "Espelho da Vida" Crédito: João Miguel Júnior/Globo
O ator Reginaldo Faria, 83, declarou em suas redes sociais que tomou a vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (23), após surgirem notícias de que o ator teria sido cortado do elenco da trama das 21h "Um Lugar ao Sol" (Globo), por se recusar a tomar o imunizante.
"Oi gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já fiz as duas vacinas", começou o veterano em um vídeo em seu Instagram. "Eu só saí do personagem porque a Globo quis me poupar, só isso", começa a explicar sobre seu papel.
"Como o lançamento da novela foi antecipado, a quantidade de capítulos era imensa", continua, "e eu com a idade que tenho, talvez não conseguisse, não desse conta. E também por uma questão de saúde a globo achou necessário que eu saísse do personagem, e nós concordamos".
"E vou entrar em um outro mais lá pro final da novela, vou fazer par com Marieta Severo, quer coisa melhor?". Por fim, o ator mostra o comprovante que recebeu as doses da vacina e afirma "eu não sou negacionista".
Seu filho, o ator e produtor Marcelo Faria, 49, também usou a rede social para desmentir as falsas notícias veiculadas. A novela "Um Lugar ao Sol" está com as gravações interrompidas devido às restrições impostas pela Prefeitura do Rio para conter a pandemia.
Em nota, a Globo também se pronunciou sobre a imunização de Reginaldo Faria. "A notícia é mentirosa e irresponsável. O ator Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina, no Rio de Janeiro." Sobre a participação dele em "Um Lugar ao Sol", a emissora afirmou que ele foi "afastado de comum acordo".
"Em relação a 'Um Lugar ao Sol', Reginaldo, que tem 83 anos, assim como outros atores do grupo de risco, foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final dos gravações", diz a Globo, em comunicado.
Para não pôr em risco, a Globo preferiu retirar o ator que esteve em produções como "Vamp" (Globo, 1991) do elenco, em especial porque seu personagem terá gravações externas aos Estúdios Globo, em uma mansão na zona sul.

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Nesta terça-feira (23) a Globo anunciou que e as filmagens de séries e novelas deverão ficar suspensas por duas semanas. Por enquanto as produções que irão continuar são as do BBB 21, Se Joga, É de Casa e Encontro.
A emissora tem capítulos gravados com antecedência em produções como "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder". A segunda produção, por exemplo, já possui os 53 episódios finais gravados sob uma série de protocolos de segurança e restrições para minimizar os riscos de transmissão da Covid.

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