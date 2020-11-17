Rappers capixabas lançam segundo volume de faixa contra Bolsonaro

Matheus: A nossa intenção com essa faixa é furar a bolha. A maioria da população vive nessa bolha e não sai dela, não sabe o que acontece fora dela. Sabemos que essa faixa tem o poder de fazer com que as pessoas abram os olhos. Desde o primeiro volume, recebemos mensagens do tipo 'obrigado, eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito', gente agradecendo por ter mudado o posicionamento através de uma música, a intenção é essa. E por mais que sejam 10 minutos de música, são 10 minutos que não deu pra falar um décimo do que a gente queria. Se pudesse ter uma faixa de uma hora, a gente faria. Eu ouvi algumas coisas que não acreditava. Tem uma fala do Witzel sobre a Cidade de Deus, falando que, se tivesse autorização da ONU, jogaria um míssil lá e explodiria aquelas pessoas. O porteiro do seu prédio mora lá, a pessoa que trabalha na sua casa mora lá, pessoas que você convive diariamente estão lá. Aí você tá aplaudindo ou sendo conivente com um governo que fala que pode jogar uma bomba e explodir aquelas pessoas.