Rapper Mobutto lança EP e faz live no ES com músicas antirracistas

O rapper Mobutto Crédito: Vinícius Mendonça

No próximo dia 11, o rapper Mobutto vai lançar "Mobutto VS Mobutto", seu EP de cinco faixas que falam do combate ao racismo. Nas canções, o artista que mora em Vila Velha reflete situações em que foi vítima de preconceito e usa os episódios de cenas que aconteceram desde 2005 - data de uma das canções da obra - para ilustrarem protesto em forma de música.

Para celebrar a data, fará live direto de Santa Teresa, Região Serrana do ES, onde apresentará as cinco músicas do EP e outras 10 que foram selecionadas para compor o repertório do show, que será transmitido pelo YouTube . "Vamos ter samba rock, soul, funk americano da década de 70... E tudo isso com a mistura do rap", adianta.

Com o novo EP, Mobutto pretende atingir um público sensível à letra das canções, que narram parte do que viveu o artista em termos de preconceito racial. "Quero estabelecer algum tipo de identificação com quem ouve. O rap tem essa característica de o cantor falar sobre si, cantar a sua história... A música está muito vinculada à vida do artista", diz ele, que é natural de Brasília e já mora no Espírito Santo desde os 10 anos de idade. "As músicas falam de coisas que eu vivi no meu processo de formação de homem, de adulto", completa.

"Minha família tem uma condição sociocultural boa. Sempre estudei em bons colégios. Vi que a gente vivia um apartheid " Mobutto - Rapper

Para o cantor, a arte não só tem o poder de transformar o cenário social - que é pano de fundo para esse racismo - como cumpre o papel de expor a realidade. "Rap é ritmo e poesia. Falo que minha banda é um rap alternativo, porque a gente corre fora da cena. E, com todos esses anos de tradição, as pessoas já encaram a cena, esse nicho, com menos preconceito", justifica.

Mas Mobutto já tem o viés transformador em sua arte há algum tempo e sem receio de representar resistência. Tanto que as canções deste EP são de 2005 e um período de 2016, quando se inspirou em ocasiões que ele mesmo viveu para se manifestar contra o ódio racial com versos.

Com a cabeça que tinha à época, em "Levanta", uma das canções do EP, chegou a comparar: "[...] Tipo alguém na idade média que se opunha ao catolicismo". "Termino essa música falando em como o sistema te limita e tortura. Quero dizer que na idade média o cara que era contra a Igreja Católica estava se arriscando. Da mesma forma que eu, como artista, me arrisco hoje expondo a minha história com o rap", termina.

Das cinco faixas, apenas "Levanta" será lançada com clipe já na próxima quarta (11).

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