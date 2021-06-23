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Talento

Rachel Zegler será a Branca de Neve em live-action da Disney

Atriz também é protagonista de ‘Amor, Sublime Amor’, de Steven Spielberg
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:17

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:17

A atriz e cantora Rachel Zegler será a protagonista do live-action de "A Branca de Neve" da Disney. A informação foi dada pelo site Deadline nesta terça-feira (22). A produção está prevista para começar em 2022, e será dirigida por Marc Webb, com Marc Platt como produtor.
"As extraordinárias habilidades vocais de Rachel são apenas o começo de seus dons. Sua força, inteligência e otimismo se tornarão parte integrante da redescoberta da alegria neste clássico conto de fadas da Disney", disse Webb.
Rachel Zegler será a protagonista da nova versão de
Rachel Zegler será a protagonista da nova versão de "A Branca de Neve" Crédito: Reprodução/ Instagram @rachelzegler
Além de Webb e Platt, os nomes de Benj Pasek e Justin Paul, de "La La Land" e "O Rei do Show", serão os responsáveis por escrever novas músicas para o filme.
A história de "Branca de Neve" já ganhou várias adaptações, incluindo "Espelho, Espelho Meu", de 2012, e "Branca de Neve e o Caçador", com Kristen Stewart e Chris Hemsworth.

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Rachel Zegler também interpretará Maria, no remake de "West Side Story" ("Amor, Sublime Amor"), dirigido por Steven Spielberg (cujo lançamento está previsto para dezembro de 2021), e está escalada para "Shazam! 2", que tem previsão para 2023.

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