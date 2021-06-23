Rachel Zegler será a Branca de Neve em live-action da Disney

A atriz e cantora Rachel Zegler será a protagonista do live-action de "A Branca de Neve" da Disney. A informação foi dada pelo site Deadline nesta terça-feira (22). A produção está prevista para começar em 2022, e será dirigida por Marc Webb, com Marc Platt como produtor.

"As extraordinárias habilidades vocais de Rachel são apenas o começo de seus dons. Sua força, inteligência e otimismo se tornarão parte integrante da redescoberta da alegria neste clássico conto de fadas da Disney", disse Webb.

Rachel Zegler será a protagonista da nova versão de "A Branca de Neve" Crédito: Reprodução/ Instagram @rachelzegler

Além de Webb e Platt, os nomes de Benj Pasek e Justin Paul, de "La La Land" e "O Rei do Show", serão os responsáveis por escrever novas músicas para o filme.

A história de "Branca de Neve" já ganhou várias adaptações, incluindo "Espelho, Espelho Meu", de 2012, e "Branca de Neve e o Caçador", com Kristen Stewart e Chris Hemsworth.