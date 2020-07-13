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Cultura

Produtor de 'Scooby-Doo' revela que Velma é personagem LGBT

Tony Cervone usou as redes sociais para fazer a declaração aos fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:08

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:08

Produtor de Scooby Doo diz que personagem Velma, da Mistérios S.A., é lésbica
Produtor de Scooby Doo diz que personagem Velma, da Mistérios S.A., é lésbica Crédito: Instagram/@tonycervone
A personagem Velma, de Scooby-Do Mistérios S.A., é lésbica. A afirmação é do produtor da animação Tony Cervone, que usou as redes sociais para esclarecer de uma vez por todas o assunto aos fãs. No Instagram, ele publicou uma arte da personagem com a bandeira do arco-íris, símbolo do movimento LGBT.
Depois de alguns fãs questionarem sobre uma possível relação amorosa entre Velma e o personagem Salsicha no início da série, Tony explicou: "a Velma de Mistérios S. A. não é bi (bissexual), ela é gay. Nós sempre planejamos a Velma agindo um pouco fora do personagem enquanto ela estava confusa consigo mesmo e tinha dificuldades em entender", escreveu.

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O produtor também disse que a série tem diversas pistas de que Velma pertence à comunidade LGBT. "Há dicas sobre o porquê naquele episódio com a sereia e, se você seguir todo o arco de Marcie, parece tão claro quanto poderíamos fazer dez anos atrás. Eu não acho que Marcie e Velma tiveram tempo de agir de acordo com seus sentimentos durante a linha do tempo principal mas, após o reset, elas são um casal", explicou.

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