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Opinião

Presidente da Caixa Cultural: "Não é para fazer política nas peças"

"Mas isso não é censura. Isso é preservar os valores cristãos", disse Pedro Guimarães

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 08:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2019 às 08:15
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram
Em reportagem publicada pelo Jornal Nacional nesta terça-feira (8), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que a Caixa Cultural está fazendo restrições a temas que ele não avalia como censura.
Guimarães falou que as seleções feitas neste ano "têm contratos normais". "Agora a seleção é para falar da sua peça, não é para você no meio de uma peça fazer seu posicionamento político. A gente não fez numa contratação para fazer posicionamento político. Então não há censura."
A reportagem cita texto publicado pela Folha em que funcionários admitem que há um filtro por temas, como LGBT ou sobre ditadura militar.
A reportagem da Globo também citou que no último sábado (4), Jair Bolsonaro !admitiu restringir algum tipo de obra, negando que houvesse censura".
"A gente não vai perseguir ninguém. O Brasil mudou. Com dinheiro público não veremos mais certos tipos de obra por aí. Mas isso não é censura. Isso é preservar os valores cristãos. É tratar com respeito a nossa juventude. É reconhecer a família como uma unidade familiar".
Já existem investigações no Ministério Público Federal apurando se as estatais e o governo estão praticando censura. 

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No Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu uma portaria de Osmar Terra, ministro da Cidadania, na qual ele extinguiu um edital da Ancine, a Agencia Nacional de Cinema, onde havia produções LGBT. 
Na última semana, o Ministério Público Federal também ajuizou ação no MPF de Pernambuco para que a peça Abrazo, que fala de ditadura e também teve temporada acancelada, volta a entrar em cartaz.

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