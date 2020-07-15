Precursor da onda funk no Brasil, Baile da Pesada completa 50 anos

Ademir Lemos e Big Boy, parceiros na organização do Baile da Pesada: 50 anos de história Crédito: Acervo Pessoal/Divugação

Quem vê o sucesso de Anitta, Pabllo Vittar e Jojô Todynho, alguns dos personagens que elevaram o funk ao patamar de fenômeno da cultura pop, não imagina que a força do ritmo no país vem de um movimento que começou há meio século.

Há exatos 50 anos, mais precisamente em 12 de julho de 1970, os discotecários Ademir Lemos (1946  1998) e Newton Alvarenga Duarte, o Big Boy (1943  1977), criavam o Baile da Pesada, que movimentou o tradicional Canecão, no Rio de Janeiro, tocando clássicos de nomes como James Brown, Tony Tornado, Tim Maia e The Stooges.

Assim, a cultura da Black Music chegava ao país pela porta da frente, mais precisamente com a elite da Zona Sul carioca. Cerca de 20 anos depois, em 1990, o funk invadiria a periferia do Rio, e o resto do Brasil, com a força de nomes como Furacão 2000 e DJ Marlboro.

Nostalgias à parte, o filho de Big Boy (que ficou marcado por seu inesquecível bordão, Hello, crazy people!), DJ Leandro Petersen, ficou responsável por celebrar o cinquentenário do Baile da Pesada. A festa, que acontece em 31 de julho, será on-line, como manda o protocolo de segurança e isolamento social, impostos pala pandemia da Covid-19.

A ideia era fazer um encontro físico, uma grande festa para celebrar da data. Mas, com a pandemia, trocamos o evento por uma live para que uma data tão marcante como essa não passasse em branco, explica Petersen.

Deixamos o baile para o ano que vem, mas, na live, vamos relembrar a trajetória do Big Boy, seu pioneirismo, legado e herdeiros. E, claro, vai ter muita música com nomes importantes da trajetória do funk. Estamos planejando quatro horas de baile virtual."

ESTILO

O encontro, marcado para o dia 31, às 19h, vai lembrar as divertidas histórias desses bailes e será transmitido no Youtube Mixcloud e no recém-criado perfil do Facebook , que está sendo atualizado com músicas, vídeos e trechos da voz de Big Boy, que também foi radialista, apresentador de TV e contou com um acervo de mais de 20 mil discos em vinil, com muito pop, rock, soul e R&B. A inconfundível voz de Big Boy, copiada de fitas antigas, anunciará algumas dessas pérolas no tributo.

História: precursor do funk no Brasil, o Baile da Pesada arrastava multidões no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

Entre os convidados do "Baile da Pesada - 50 Anos", está DJ Marlboro, que fará um set em homenagem à fase áurea do funk Brasil. Corello DJ, outro convidado, atacará com o charme, vertente do R&B que dominou os bailes nos anos 1980.