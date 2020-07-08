Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

MuBE, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, anuncia novo comando

Galciani Neves assume cargo de curadora-chefe e substitui Cauê Alves, que ocupou função nos últimos quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:06

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:06

A cearense Galciani Neves, que assume o posto de curadora-chefe do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MuBE, em São Paulo
A cearense Galciani Neves, que assume o posto de curadora-chefe do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MuBE, em São Paulo Crédito: Divulgação
O Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, MuBE, anunciou neste sábado (4) que Galciani Neves é a nova curadora-chefe da instituição. Ela substitui Cauê Alves, à frente do museu nos últimos quatro anos.
Neves é professora de artes visuais da Universidade Federal do Ceará, seu estado natal, e da Fundação Armando Álvares Penteado, a Faap, além de coordenar um programa de ensino do Instituto Tomie Ohtake. Antes, passou por instituições como a Fundação Bienal de São Paulo, o Itaú Cultural, e a PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica.
A passagem de bastão de Cauê Alves para Neves aconteceu numa live sobre a exposição "Obras Projeto: Novo Acervo do MuBE", a ser aberta ao público ao fim da quarentena.
A mostra consolida um processo iniciado na gestão de Alves, de expandir o acervo a partir de projetos, e não de obras, de artistas -desse modo, embora as obras em si sejam desfeitas com o término das exposições, registros e documentações são armazenados pelo museu para futuras remontagens.

Veja Também

Após interdição, Museu do Tropeiro em Ibatiba será reformado

PF descarta ação criminosa e omissão de gestores no incêndio do Museu Nacional

Museu do Isolamento divulga arte produzida durante a pandemia

Foi uma das mudanças inauguradas pelo curador. Ao exibir obras que sublinhavam um dos lados mais valiosos do MuBE, seu prédio brutalista assinado por Paulo Mendes da Rocha, ele buscou desfazer a imagem de salão de festas que tinha grudado no endereço do Jardim Europa .
Durante a live, Neves apresentou seus planos para o comando do MuBE. Segundo nota, ela buscará fortalecê-lo como um espaço democrático, inclusivo e atento às pautas identitárias, dessa forma "aprofundando os laços do museu com a cidade".
Assim como os demais espaços culturais da cidade, o MuBE está fechado para visitação, obedecendo às medidas de isolamento social que buscam controlar a pandemia do novo coronavírus.
Na última sexta (3), o governo estadual anunciou que, caso as taxas de ocupação das UTIs se mantenham estáveis pelos próximos 28 dias, museus, cinemas e teatros, entre outros, poderão reabrir no final deste mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados