Prainha, em Vila Velha, pode ganhar um centro cultural em novembro

O Centro Cultural Dom Quixote, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Prainha, em "Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha juntos é o começo da realidade". A frase é de Miguel de Cervantes, escritor que se consagrou definitivamente com "Dom Quixote", mesmo nome que acaba de ganhar um novo centro cultural da, em Vila Velha . Localizado na Av. Luciano das Neves, 226, o espaço, que já sediou um evento de reunião com a comunidade da região, deve começar a operar com programação fixa a partir do próximo mês, mas já está dando o que falar entre os artistas que buscam uma oportunidade de mostrar o próprio trabalho.

Crédito: Arquivo pessoal

Centro Cultural Dom Quixote, a administradora Flávia Elizabeth da Silva conta que via a necessidade de explorar o sítio histórico - que, só para registro, é dos mais importantes do Idealizadora do, a administradora Flávia Elizabeth da Silva conta que via a necessidade de explorar o- que, só para registro, é dos mais importantes do Espírito Santo - de uma forma mais robusta. E, apesar de nunca ter trabalhado diretamente na área, ela ficou totalmente incentivada a mover os pauzinhos e comprar o projeto depois de ter tido uma resposta positiva dos moradores do local.

"Queremos fazer uma ponte entre artesãos, pintores, cantores, artistas em geral com empreendedores, a comunidade da Prainha e turistas. Explorar melhor o potencial que a gente tem aqui " Flávia Elizabeth da Silva - Administradora

"Todos receberam a proposta muito bem, então decidi que iria em frente. Estou contando com a ajuda de um grupo, que também trabalha para a logística da casa, e no mês que vem já devemos funcionar até com programações fixas. Na reunião que fizemos com a comunidade, a manifestação foi superpositiva", diz. Ela quer todas as segundas sediar uma roda de samba e às terças e quintas, aulas de capoeira. "Minha expectativa é que a gente consiga construir toda a estrutura que pede o centro e comece a funcionar o quanto antes", completa.

A única coisa que ainda impede o pleno funcionamento do local é a situação física do espaço. "Ainda temos que construir banheiros na área externa, fazer algumas obras de recuperação e restauro na casa... Mas estamos no momento de finalizar parcerias com empresários e lojas de material de construção, por exemplo, para nos ajudar nesse processo", reitera.

Crédito: Arquivo pessoal

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