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Por que mulheres estão postando fotos em preto e branco no Instagram

Taís Araújo, Angélica, Grazi Massafera, Letícia Spiller e Camila Pitanga foram algumas das famosas que aderiram à campanha

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 10:28
Você provavelmente já deve ter se deparado com alguma mulher postando uma foto dela em preto e branco nas redes sociais. Na última semana tornou-se comum as publicações acompanhada da hashtag "desafio aceito" e nada mais.
Famosas e anônimas já aderiram ao ato. A campanha trata-se de um movimento que exalta a beleza, a força e as qualidades femininas, independente de padrões de beleza estipulados pela sociedade. Taís Araújo, Angélica, Grazi Massafera, Letícia Spiller e Camila Pitanga foram algumas das famosas que aderiram à campanha.
Ver essa foto no Instagram

Desafio aceito por : @fercarrara1 @debranascimento @tainamuller ??

Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera) em

O desafio é enviado por uma mensagem no inbox e, por isso, o ato tem despertado tanta curiosidade. A mensagem enviada de uma mulher para a outra vem com o seguinte pedido: "Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conheço que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem várias críticas; ao invés disso devíamos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito "desafio aceito" e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi você por ser linda e incrível".
Depois disso, as nove mulheres escolhidas devem postar uma foto em preto e branco com a hashtag do desafio. Consequentemente, esta mulher também enviará o desafio para outras nove amigas e assim estimulam elas a fazerem o mesmo.
Ver essa foto no Instagram

#desafioaceito #PB @biaaydar

Uma publicação compartilhada por @ angelicaksy em

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