Por que mulheres estão postando fotos em preto e branco no Instagram

Você provavelmente já deve ter se deparado com alguma mulher postando uma foto dela em preto e branco nas redes sociais. Na última semana tornou-se comum as publicações acompanhada da hashtag "desafio aceito" e nada mais.

Famosas e anônimas já aderiram ao ato. A campanha trata-se de um movimento que exalta a beleza, a força e as qualidades femininas, independente de padrões de beleza estipulados pela sociedade. Taís Araújo, Angélica, Grazi Massafera, Letícia Spiller e Camila Pitanga foram algumas das famosas que aderiram à campanha.

O desafio é enviado por uma mensagem no inbox e, por isso, o ato tem despertado tanta curiosidade. A mensagem enviada de uma mulher para a outra vem com o seguinte pedido: "Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conheço que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem várias críticas; ao invés disso devíamos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito "desafio aceito" e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi você por ser linda e incrível".