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REFORMA

Planetário de Vitória fecha até março para passar por adequações

Segundo a prefeitura, objetivo é modernizar o espaço e também levar conforto aos seus frequentadores

Publicado em 

04 fev 2019 às 18:04

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 18:04

05/02/2019 - Planetário de Vitória, que fica localizado na Ufes Crédito: Elizabeth Nader/PMV
O Planetário de Vitória, localizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), está fechado desde a última segunda-feira (4). Segundo a Prefeitura de Vitória, que toma conta do espaço em parceria com a universidade, o local será reformado até o dia 1 de março.
O objetivo é modernizar  e levar mais conforto aos frequentadores do planetário. O espaço passará por reparos e adequações, como troca dos projetores, adequação da cúpula, ajustes de computadores, formação dos plantonistas, planejamento e elaboração das sessões, afirma a prefeitura.
Com a troca de projetores, o modelo Zeiss ZKP-2P, alemão, fará parte do acervo do Planetário para exposição histórica. "Esperamos contar com sua compreensão, uma vez que buscamos a melhoria do atendimento a todos, com um equipamento mais moderno, que possibilitará maior flexibilidade, imersão e envolvimento do público nas 'viagens pelo Universo' promovidas pelas sessões do nosso Planetário", explica nota publicada no site do planetário.
05/02/2019 - Planetário de Vitória, que fica localizado na Ufes Crédito: Diego Alves/PMV
O atendimento às escolas e ao público retornará a partir de 7 de março. "Estamos buscamos a melhoria do atendimento a todos. O espaço contará com equipamento mais moderno, que possibilitará maior flexibilidade, imersão e envolvimento do público nas viagens pelo universo promovidas pelas sessões do nosso Planetário", explicou a secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio.
Planetário
O Planetário de Vitória é um ambiente para visitantes de todas as idades conhecerem os planetas, as constelações, os movimentos de translação e rotação e as lendas que envolvem o universo. Mais informações pelos telefones (27)3227-2531 ou (27) 4009-2489.

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