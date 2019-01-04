Patinação no gelo e oficinas animam férias da criançada nos shoppings

É tempo de férias escolares e de um sol para cada um no Espírito Santo. Dá para curtir uma praia e passeios ao ar livre, mas os shoppings da região Metropolitana também têm opções que unem o conforto do ar condicionado a brincadeiras interativas para os pequenos.

Pista de patinação no gelo instalada no Shopping Vila Velha, em Vila Velha Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

Sem gastar muito dá para se divertir em algum dos brinquedos que são montados exclusivamente para essa temporada. Algumas brincadeiras também são de graça, como uma oficina de comida japonesa que vai acontecer em um mall da Serra. O Gazeta Online fez um levantamento de tudo o que os shoppings da Grande Vitória estão oferecendo a mais para as férias escolares. Confira:

SHOPPING VITÓRIA

A partir do dia 17 de janeiro as crianças contarão com programação que também serve para as famílias no Shopping Vitória: um passeio inspirado no fantástico mundo dos dinossauros da Universal Studios Hollywood. O evento licenciado Jurassic World será oferecido aos capixabas pela primeira vez. A novidade contará com um cenário bem realista, com vulcão para escaladas, escorregador em formato de dinossauro, piscina de lavas, escalada em pontes de corda, espaços para sessão de fotos em ovo de dinossauro, entre outros ambientes.

O brinquedo ficará à disposição dos pequenos na Praça Central e o funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 14h às 21h. A bilheteria será solidária e o valor arrecadado será revertido para uma instituição.

Serviço

Jurassic World

Local: Praça Central do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória)

Data: a partir do dia 17 de janeiro, das 10h às 22h (de segunda a sábado) e das 14h às 21h (aos domingos)

Ingressos: valor ainda será definido

Mais informações: (27) 3335-1000

SHOPPING VILA VELHA

Durante todo o mês de janeiro é possível se divertir na pista de patinação no gelo Play on Ice no Shopping Vila Velha. A atração, apesar de atrair muitas crianças, também é liberada para adultos. Para os menores de cinco anos, a pista oferece o Play Car, que é um apoio conduzido por um monitor. Os ingressos para a brincadeira podem ser comprados na hora ou antecipadamente pelo site do Shopping Vila Velha.

O mall também possui uma loja que dispõe de atrações para as crianças, que já funcionam o ano inteiro. Lá, os valores para brincar com as atrações partem de R$ 25.

Serviço

Pista de patinação no gelo Play on Ice

Local: entrada JK-L0 do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Data: até 31 de janeiro, das 10h às 22 (de segunda a sábado) e das 11h às 22h (aos domingos)

Ingressos: R$ 35 (30 minutos); R$ 55 (60 minutos); R$ 20 (5 minutos com a atração Play Car)

Mais informações: (27) 3375-7642

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

No Shopping Mestre Álvaro as crianças têm opções de brincadeiras de graça, que são desenvolvidas nessa temporada de férias. Além disso, o shopping também possui lojas que já funcionam o ano inteiro com brincadeiras de airsoft e games, com preços que partem de R$ 25.

Jogos de tabuleiro

Durante todos os dias de janeiro, a garotada pode participar do Espaço Interativo, um jogo de tabuleiro em formato de adesivo no chão que promete divertir crianças de todas as idades. A atividade é gratuita e acontece no piso L3, em frente à Ricardo Eletro.

Brincadeiras e teatro kids

Apresentações de teatro também estão confirmadas no Shopping, nos sábados e domingos do mês. As crianças poderão conferir personagens infantis e ter momentos de brincadeira junto com a equipe. Aberto ao público, na praça de alimentação (piso L1), das 16h às 19h.

Serviço

Espaço Interativo do Shopping Mestre Álvaro

Local: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)

Data: cada atividade possui um horário diferente, mas funcionam de domingo a domingo entre 10h e 22h

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 3203-8080

SHOPPING MONTSERRAT

O Shopping Montserrat traz diferentes atividades para os pequenos, variando entre opções gratuitas e pagas. Entre elas está o Japa Kids, oficina para a garotada aprender a fazer comida japonesa. Os pequenos ganham, inclusive, certificado de participação da atividade, que acontece toda sexta-feira de janeiro (11, 18 e 25), das 16h às 19h, no piso L3. As vagas são limitadas, inscrições por ordem de chegada.

Outra pedida para a família sair do comum e se divertir é o FK1 Racing, no piso G3. Crianças e adultos podem andar de kart a partir de R$ 40,00 das 16h às 22h (de terça a sexta) e das 14h às 23h (sábados, domingos e feriados).

Crédito: Pixabay

Serviço

Atrações do Shopping Montserrat

Local: Shopping Montserrat (Av. Eudes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra)

Data: toda sexta-feira de janeiro (oficina de sushi) e das 16h às 22h (kart, de terça a sexta) e das 14h às 23h (kart, aos sábados, domingos e feriados)

Ingressos: a oficina de sushi é de graça e a corrida de kart parte de R$ 40

Mais informações: (27) 3422-2100

SHOPPING NORTE SUL

O mall está, durante todo o mês de janeiro, com a Piscina Pirata. Consiste em um brinquedo de bolinhas que possui escorregador, tubo e mais de dois tipos de escorregas diferentes.

Serviço

Piscina Pirata no Shopping Norte Sul

Local: Praça Central do Shopping Norte Sul (Av. José Maria Vivacqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória)

Data: durante todo o mês de janeiro, das 13h às 21h (de segunda a sexta), das 10h às 21h (aos sábados) e das 14h às 20h (aos domingos)

Ingressos: R$ 5 (a cada quatro minutos)

Mais informações: (27) 3317-4040

SHOPPING PRAIA DA COSTA

O mall vai oferecer oficinas diversas e atividades lúdicas no projeto "Diversão na Praça", que acontece todos os finais de semana, das 16h às 19h, no primeiro piso. Toda a programação é gratuita.

Programação

Dias 5 e 6

- Oficina de gesso

- Brincadeiras com tecido mágico

- Túnel colorido

- Construindo cidade

- Danças temáticas

Dias 12 e 13

- Oficina de balão de luva

- Brincadeiras divertidas

- Estreia do cantinho do bebê

Dias 19 e 20

- Oficina de pintura com tinta

- Circuito de brincadeiras

- Cidade de lego

- Painel colorido

Dias 26 e 27

- Oficina de Mickey e Minnie

- Momento dançante

- Coelho sai da toca

- Brincadeiras

- Encontro com personagem: os ratinhos mais queridos das crianças.

Serviço

Diversão na Praça

Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

Data: durante todos os fins de semana de janeiro

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 3320-6000

SHOPPING MOXUARA

A turma Macakids vai desembarcar no Shopping Moxuara, em Cariacica, e levar diversas brincadeiras e atividades para os pequenos. A programação da "Ilha Macakids" acontece a partir do dia 11 janeiro e inclui shows com os personagens, piscina de bolinhas, vulcão interativo e muitas brincadeiras.

Serviço

Ilha Macakids

Local: Shopping Moxuara (Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica)

Data: a partir do dia 11 de janeiro, em datas agendadas

Ingressos: a programação, que ainda será definida, terá parte das atrações de graça e outra, paga

Mais informações: (27) 3422-2600