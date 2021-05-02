Pabllo Vittar divulga capa do novo single Ama, Sofre e Chora

O videoclipe estará disponível no dia seguinte ao lançamento, sexta-feira (7), a partir do meio-dia no canal do YouTube da artista.

Após anunciar durante participação no BBB 21 (Globo) que estaria noiva, a cantora revelou que tudo não passava de uma estratégia para divulgar a nova fase de sua carreira. Ela aparece vestida assim em um ensaio publicado pela edição brasileira da revista Vogue, a quem adiantou pouco sobre o novo trabalho.